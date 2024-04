Incredibile ciò che è successo con Fedez, infatti ora che è single ha fatto qualcosa di clamoroso e che creerà sicuramente anche delle polemiche. Ha deciso di fare una sorta di scandalo, mostrandosi in maniera molto privata. Nelle sue Instagram stories è infatti apparsa una foto, nella quale si è immortalato in una posa che definire hot è davvero riduttivo.

Fedez si è lasciato alle spalle la vita matrimoniale, infatti è single dopo la rottura con Chiara Ferragni e ora ha fatto una cosa hot. Infatti, ha voluto diffondere un’immagine decisamente vietata ai minori e che farà discutere per ore, se non per giorni. Poi ne ha postata un’altra di ‘rettifica’, ma sembra proprio che si sia trattato di una vera e propria provocazione da parte del cantante.

Fedez ha rilasciato un’interessante intervista a Belve qualche giorno fa, ma ora a sorpresa si è mostrato nella sua nuova versione da single e ha sfoggiato un’istantanea hot. A proposito dell’ospitata nel programma Rai, la conduttrice Fagnani ha reagito così dopo la messa in onda della puntata: “Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del se stesso delle origini. Sembra in un momento di libertà psicologica molto forte”.

Su Instagram ha pubblicato infatti una foto che lo ha ritratto nudo. Si è mostrato di spalle e il suo lato B è stato nascosto da un cuore per evitare la censura social. Ha alzato il pollice e ha fatto vedere un gran bel sorriso. Ad accompagnare l’immagine la frase: “Buongiorno stelline“. Poi ha finto di aver sbagliato e subito dopo ne ha messa un altro, senza maglia, ma con la presenza di un costume da bagno.

La didascalia in questo caso era: “Scusate, volevo mettere questa“. E sicuramente in direct sarà stato contattato ripetutamente dai suoi fan, che si saranno complimentati per la foto bollente. Ma non saranno mancate nemmeno le critiche.