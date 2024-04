“È successo con Fedez”. Belve, la Fagnani racconta tutto. L’intervista di Federico Lucia sulla Rai è stato uno dei momenti televisivi più attesi dell’anno. E pensare che siamo solo ad Aprile. A qualche giorno di distanza, Francesca Fagnani di condividere alcuni retroscena che in molti aspettavano riguardo quell’intervista. La compagna di Chicco Mentana si è confessata sull’ultimo numero di Oggi e ha detto che di essere rimasta molto colpita dall’atteggiamento e dall’attitudine di Fedez.

La donna, contestualmente ha presentato il suo nuovo libro, ma è stata anche l’occasione per fare due chiacchiere proprio sull’uomo italiano del momento. La Fagnani, parlando di Federico ha detto di averlo visto e sentito libero: “Ha dimostrato di avere una grande autonomia di pensiero… Sembra stia tornando alle origini, in un momento di libertà psicologica molto forte… E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante…”.





“È successo con Fedez”. Belve, la Fagnani racconta tutto

E ancora: “Si è mostrato a fondo perchè è uno in grado di analizzarsi, guardarsi dall’esterno con una certa obiettività…Non è da tutti…”. La giornalista poi si è anche un po’ soffermata sulla figura di Matteo Salvini, all’antitesi di Fedez, ma che anche lui si è commosso per colpa di argomenti molto delicati e a lui vicini. La Fagnani si è quindi vantata, con la sua solita ironia, di essere riuscita a far piangere l’attuale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nella prima puntata di Belve.

Fedez "ho smesso di drogarmi perché a 18 anni mi sono tagliato le vene"…

questa la Fagnani non la sapeva…#Belve #Fedez #ferragnez #Fagnani pic.twitter.com/IBisVjVgGb — Sirio (@siriomerenda) April 9, 2024

Fedez sul caso Balocco "sono sicuro che Chiara non è in malafede e a me spiace che abbia deciso di prendersi tutte le colpe…quando le responsabilità, che ci sono, non sono solo sue…

Fagnani "dei suoi manager?"

Fedez "uno, è uno solo"#Belve #ferragnez #Fedez #chiaraferragni pic.twitter.com/KPyZ2CDw9v — Sirio (@siriomerenda) April 9, 2024

“Se lo aspettava?”, chiedono da Oggi. E lei ha risposto che è un tratto distintivo del programma e che quasi tutti i suoi ospiti hanno avuto un crollo emotivo: “Un po’ sì, ed erano lacrime autentiche…Succede spesso su quella domanda…”. La donna poi ha deciso anche di raccontarsi un po’ e quando la giornalista di Oggi le ha chiesto se alla domanda sulla sua infanzia e sui genitori si sarebbe commossa, Francesca Fagnani ha risposto affermativamente.

"Una volta disse che la Spagna aveva concesso il porto sicuro a Madrid"



Il 2 Aprile alle 23.48 Matteo Salvini ammette pubblicamente di aver detto una cazzata #Belve pic.twitter.com/eKlYZuSd8j — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 2, 2024

Probabilmente la memoria l’ha riportata a quel terribile 2015 quando ha perso la mamma, aggiungendo che però dovrebbe ringraziare anche zia Lella: “E’ la tata che prima ha cresciuto lei e per un po’ anche me…”. La Fagnani si dimostra una delle più forti giornaliste del nostro paese. Non c’è molto altro da dire.

