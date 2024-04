Fedez ha lasciato l’Italia, dopo la messa in onda dell’intervista a Belve il cantante ha deciso di prendere un aereo e andare a respirare aria nuova. L’intervista concessa a Francesca Fagnani ha sollevato un polverone infinito. Per chi se la fosse perse il cantante aveva rivelato di non aver tradito Chiara Ferragni e che nella rottura ha influito, e probabilmente non poco, il Balocco gate. Spiegava Fedez: “Questa cosa dei tradimenti è una cosa abbastanza seria. Per esempio, adesso, parte il toto nomi. A me stupisce la leggerezza con la quale la stampa italiana affronta l’argomento”.

>>“Lo voglio fuori!”. Isola dei Famosi 2024, guerra in casa: l’opinionista e il naufrago ai ferri corti

“Ma in questo momento si vocifera che io sia stata con una ragazza che è famosa ed esposta al pubblico. A me stupisce la leggerezza con la quale si dà della sfasciafamiglie a una ragazza così. Se una notizia dev’essere verificata, qui dove sta la verifica?”, si chiede.





Fedez, il cantante vola al Coachella Festival a Los Angeles

E poi attacca ancora: “Quindi dire che Federico si è fatto questa senza alcuna prova è legittimo? La deontologia del giornalismo dov’è? Comprendo l’ossessione e il voler sapere. Ma se noi facciamo schifo perché i giornalisti devono farlo più di noi?”, ha detto ancora a Francesca Fagnani. Di sicuro c’è che Fedez è volato a Los Angeles.

Federico ha trovato una Rolls Royce ad attenderlo e ha mostrato il lussuoso appartamento dove presumibilmente alloggerà nel weekend di apertura del Coachella Festival. Si tratta di un festival iniziato nel 1999 è un che si svolge annualmente nell’arco di due o tre giorni intorno alla fine di aprile negli Stati Uniti d’America, sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, nella Coachella Valley in California.

Il festival è anche noto per le numerose reunion di band sciolte da tempo che ha ospitato: nel 2001 ci fu il ritorno dei Jane’s Addiction (fortemente richiesto dagli organizzatori, incapaci di trovare un grande nome per riempire il cartellone) e dopo, quasi ogni anno, delle band ormai dissolte si sono ritrovate per suonare.