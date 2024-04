Isola dei Famosi, Dario Maltese spara il nome del concorrente che vorrebbe fuori dal reality. La nuova edizione dello show condotto da Vladimir Luxuria è iniziato da poco, ma già ci sono polemiche e colpi di scena. Dopo poche ore una delle concorrenti ha dovuto lasciare a causa di un problema di salute: si tratta di Tonia Romano che ha preferito tornare dai figli.

Nel gruppo, intanto, già ci sono i primi scontri. Nelle scorse ore il giornalista Dario Maltese, opinionista all’Isola insieme a Sonia Bruganelli, ha fatto alcune rivelazioni sui concorrenti. Dopo aver manifestato la sua gioia di ricoprire un ruolo così inedito per lui, Maltese ha fatto i nomi di chi lo ha colpito maggiormente in queste prime fasi del reality. Poi ha spiegato quale è la concorrente che rischia di più.

Leggi anche: “E basta, cafone”. Isola dei Famosi 2024, i naufraghi contro Pietro: gli arrivano le critiche di tutti





Dario Maltese fa i nomi dei concorrenti Top e Flop

L’opinionista si è detto impressionato da Joe Bastianich, un uomo particolarmente dinamico e creativo: “Mi è piaciuto il suo attaccamento alla chitarra, mi ha divertito molto – ha spiegato in un’intervista a FanPage – Mi ha impressionato anche Artur, lui è un personaggio divisivo e competitivo. Non riusciva ad accettare di essere andato in nomination. Lui viene dall’edizione spagnola dove tutte le settimane andava in nomination e nelle successive si salvava puntualmente”.

Poi Maltese ha parlato di Peppe Di Napoli e della contessa Alvina: “Sono entrambe persone molto intelligenti e con grande senso dell’ironia. Solo all’apparenza sono lontani, secondo me possono andare molto d’accordo. Quello che vedo meno integrato tra i nip è Pietro, il poeta. Vive in un mondo tutto suo e l’isola, invece, è un posto molto concreto. Non c’è da mangiare. Solo 40 grammi di riso al giorno, costruire e procacciare da mangiare. La vedo dura. I quattro profili nip, comunque, sono molto interessanti”.

Secondo il giornalista Greta Zuccarello e Marina Suma potrebbero arrivare fino in fondo. Mentre a rischiare di più in questo momento è Luce Caponegro: “Mi auguro che nessuno molli, perché è vero che l’Isola è faticosa ma è un’esperienza tutta da vivere. Tra chi rischia di uscire, forse c’è Luce Caponegro che è già in nomination e certamente non se l’aspettava”.

“Guarda cosa mi hai fatto”. Scontro e incidente all’Isola dei Famosi: Greta e Artur già ai ferri corti