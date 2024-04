Isola dei Famosi 2024, alla prima puntata abbiamo già scoperto il concorrente più ‘antipatico’. Almeno stando alle dichiarazioni e ai giudizi degli altri naufraghi. Andiamo con ordine. Il primo imprevisto ha riguardato la partecipazione di Tonia Romano che avrebbe dovuto far parte del gruppo dei nip con il pescivendolo Peppe Di Napoli, la contessa Alvina Verecondi Scortecci, il poeta Pietro Fanelli e la modella Khady Gueye.

Purtroppo, però, per motivi di salute Tonia non ha potuto esserci. Ma c’è un mistero. A quanto pare da alcune foto e video Tonia Romano compare insieme agli altri. Ma allora cosa è successo? Nelle prossime ore sicuramente ne sapremo qualcosa in più. Intanto molti concorrenti si sono già scagliati contro il naufrago colpevole di non aiutare nelle attività e anzi completamente isolato dagli altri.

Il poeta è già un caso: “Arrogante e cafone”, i naufraghi contro di lui

Fin dalle prime battute del reality il poeta Pietro Fanelli si è reso progagonista isolandosi dal resto del gruppo. Mentre tutti cercavano di rendersi utili per accendere il fuoco, elemento indispensabile sull’isola, lui si è messo in disparte a costruire, udite udite, un tempio. Il giovane ha infatti creato una croce fatta con il legno e alla fine si è detto felice per aver realizzato qualcosa di meraviglioso e di molto importante per lui.

Gli altri, però, non la pensano come lui. Soprattutto la modella Khady Gueye lo ha attaccato pesantemente accusandolo di aver realizzato una tomba. Poi Peppe Di Napoli è apparso particolarmente arrabbiato con lui: “Pietro pensiamo ad accendere il fuoco. Vuoi mangiare? E come vuoi mangiare se non appicciamo il fuoco? Si mangia se lavori, se no non si mangia”.

Lo stesso Pietro ha ammesso: “Io con le persone che non amo non riesco a stare sempre insieme“. In seguito Khady ha scoperto che il poeta aveva usato una quantità eccessiva di shampoo ed è andata su tutte le furie dando al naufrago dell’arrogante e cafone. Anche Peppe la pensa allo stesso modo e ritiene che Pietro si stia comportando così semplicemente per attirare l’attenzione. Cominciamo bene…

