Siamo giunti alla settimana della finale di Amici che vede, tra le protagoniste indiscusse anche colei che ha iniziato questo percorso come outsider: Sarah Toscano, che ha iniziato il suo percorso un po’ in sordina, bassa nelle classifiche ma con una potenzialità che Lorella Cuccarini è riuscita a far esprimere. E infatti l’alunna è stata premiata ed è stata confermata come finalista di questa edizione del talent.

Sabato 18 maggio 2024 il pubblico scoprirà chi succederà a Mattia Zenzola, il ballerino che un anno fa in quello stesso studio alzò la coppa. Marisol è la prima a qualificarsi, battendo prima Sarah e poi Mida nella prima manche della semifinale. Promosso quindi Dustin, altro ballerino in corsa per il titolo. Poco dopo, Petit, Holden, Mida e infine proprio Sarah. Quest’anno, infatti, i finalisti saranno sei e non cinque.

Leggi anche: “Avete il diritto di sapere”. Amici 23, Petit e quelle parole mai dette prima: tutti si stringono intorno a lui





Amici 23, nasce un’altra coppia

Non solo musica, ma nel corso di Amici abbiamo visto nascere anche coppie e flirt. Marisol e Petit, innamorati e felici di condividere insieme la finale del talent di Maria De Filippi, poi ci è vociferato di qualcosa tra Holden e Sarah, abbiamo visto nascere, ma anche scoppiare, la coppia formata da Mida e Gaia e ora c’è la conferma di un’altra coppia.

Questa volta una delle protagoniste e Martina, cantante eliminata a un passo dalla finalissima. L’ex alunna ha confermato il fidanzamento con suo ex compagno di classe, il collega Kumo. Già nei mesi scorsi si era parlato di un rapporto speciale tra cantante e ballerino. Le telecamere in casetta li avevano sorpresi a darsi un bacio sulla guancia in cucina ma la conferma non era mai arrivata, anzi.

I due hanno pubblicato una bellissima foto i bianco e nero che li mostra abbracciati e una emoji a forma di cuore. “Kumo l’ho risentito subito ma quasi tutti. Lui è proprio un amico, c’è sempre stato nei momenti di bisogno. Non abbiamo legato dall’inizio ma da gennaio in poi abbiamo legato tantissimo. No, non come fidanzato ma come amico, c’eravamo legati molto a livello caratteriale”, ha detto Martina nell’intervista rilasciata a Verissimo. Ora la conferma da parte dei due.