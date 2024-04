Importante novità sull’Isola dei Famosi. A comunicarla è stata direttamente Vladimir Luxuria, infatti i telespettatori si troveranno di fronte ad un cambiamento improvviso ed inaspettato. Subito si è cercato di fare chiarezza sulle motivazioni di questa variazione e ci ha pensato il sito Novella 2000 ad arrivare ad una conclusione, che per ora sembra la più plausibile.

Il pubblico dell’Isola dei Famosi deve necessariamente adattarsi a questa nuova situazione, annunciata da Vladimir Luxuria nella serata di lunedì 8 aprile ma che nelle ultime ore è stata ricordata più volte dagli utenti. E c’è una ragione importante dietro questa decisione, assunta dai vertici di Mediaset, che non possono far altro che agire in questa maniera.

Isola dei Famosi, l’annuncio di Vladimir Luxuria: “Una cosa eccezionale”

Quando durante l’appuntamento dell’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria è arrivata a comunicare l’apertura del televoto, per decretare chi rimarrà in Honduras e chi invece dovrà abbandonare il programma la prossima volta, ecco che è stata rivelata una novità. Una scelta inattesa, che però diventa obbligata per evitare delle sovrapposizioni negative.

Questo l’annuncio di Luxuria in diretta: “Apro ufficialmente il televoto. Ricordiamo che il televoto è in positivo. Chi vuoi salvare? Perché sarete voi a salvare due di loro. Vi ricordo che il televoto si chiude giovedì alle ore 15 e che, giovedì sera, comunicheremo i due che avete salvato”. In tanti si sono chiesti perché chiuda il pomeriggio e non nel corso della puntata serale. Ed è arrivata una spiegazione.

🔴 Il televoto de L'#Isola dei Famosi chiuderà eccezionalmente giovedì alle ore 15:00 in quanto la puntata italiana sarà registrata.



Sulla playa in diretta deve starci #Supervivientes. 🙊 — TV Italiana (@TV_Italiana) April 8, 2024

Novella 2000 in primis, ma poi anche la pagina X TV Italiana ha spiegato tutto: “Il televoto dell’Isola dei Famosi chiuderà eccezionalmente giovedì alle ore 15, in quanto la puntata italiana sarà registrata. Sulla Playa in diretta deve starci Supervivientes (versione spagnola n.d.r.)”.