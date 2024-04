L’Isola dei Famosi sta già rubando la scena non solo nel panorama televisivo, ma anche social. Una nuova segnalazione ha stavolta riguardato Khady Gueye, una delle naufraghe dell’edizione condotta da Vladimir Luxuria. Ora è uscito fuori che lei ha avuto un fidanzato famoso, ma i rumor su di lui non sono affatto lusinghieri. Infatti, non si sarebbe comportato benissimo.

Non sappiamo se lei vorrà entrare nei dettagli nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi, ma certamente Khady avrebbe avuto questo fidanzato famoso in passato. Non si sono mai mostrati pubblicamente, infatti lui non ha mai fatto le presentazioni ufficiali, però il mondo del gossip ha saputo di questa relazione che comunque non sarebbe durata molto.

Isola dei Famosi, Khady ha avuto un fidanzato famoso: chi è

A sganciare questa notizia bomba sull’Isola dei Famosi e su Khady nello specifico è stato l’Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, che ha reso pubblica una conversazione con un utente. L’ex fidanzato famoso della giovane e bellissima naufraga è un cantante italiano. Andiamo a vedere insieme cosa è stato rivelato in questa chat, diventata alla portata di tutti.

La modella Khady avrebbe avuto una storia d’amore col cantante Irama, come svelato da un follower di Rosica: “Ho amiche vicine che la conoscono bene, me ne hanno parlato bene, ma nemmeno 10 minuti all’Isola che sto sentendo cose folli tipo la storia non storia con Irama e cose strane. A me sembra una ragazza oltre che bella molto intelligente, sarà un’ottima protagonista di questa Isola”.

Rosica ha risposto: “Sì, è stata con Irama. Lui non l’ha mai presentata sui social perché se ne vergognava, brutto da dire ma è la verità. Oltre a questo, non la mostrava perché usciva con altre ragazze contemporaneamente. Furbo Irama. Khady è l’ex nascosta di Irama”.