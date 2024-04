Nella serata di lunedì 8 aprile è ricominciata l’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti abbiamo Alvina Verecondi Scortecci e si è scoperto che lei è la sorella di un noto conduttore. Non ne hanno parlato apertamente, ma facendo dei controlli attenti gli utenti sono arrivati a questa conclusione. Non sappiamo se questa questione uscirà a galla, ma intanto se ne sta discutendo ovunque.

Dunque, è sbarcata all’Isola dei Famosi la naufraga Alvina Verecondi Scortecci che sarebbe la sorella di un conduttore. Eppure nella sua biografia non era mai emerso questo, visto che sul sito della sua famiglia c’è scritto che “la contessa Azzolina degli Azzoni Avogadro, appartenente a una illustre famiglia aristocratica di Treviso, si sposò con Alvin Verecondi Scortecci ed ebbe tre figli, Alvina, Lorenzo e Vera“.

Isola dei Famosi, Alvina è la sorella di un noto conduttore: chi è

Eppure non è stato detto niente all’Isola dei Famosi, sebbene Alvina sia appunto una sorella di questo conduttore stando pure alla ricostruzione del sito Donnapop. C’è un motivo per il quale il nome del fratello non lo si trova facilmente, infatti il presentatore in questione ha preso una decisione importante in passato e quindi non era così semplice arrivare a questa parentela.

Il fratello di Alvina è Costantino Della Gherardesca, il quale ha preso il cognome dalla mamma Costanza Della Gherardesca. Quindi, le mamme di lui e di Alvina sono diverse ma hanno il papà in comune e sono quindi fratellastri. La madre della nuova concorrente dell’Isola dei Famosi si chiama Azzolina Degli Azzoni Avogadro. Il presentatore, riconosciuto dal padre solo quando aveva 5 anni, ha poi eliminato il cognome del genitore.

Costantino Della Gherardesca è famoso soprattutto per la conduzione del reality Pechino Express, che ha presentato dal 2012 al 2020 su Rai2 e dal 2022 su Sky Uno. L’anno scorso è stato anche giurato di Alessandro Borghese – Celebrity Chef.