Nella giornata del 20 maggio ci sono stati i funerali di Franco Di Mare, il giornalista della Rai morto a 68 anni a causa di un grave tumore, il mesotelioma. Durante l’estremo saluto all’interno della chiesa romana di Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo, è intervenuta la figlia Stella che ha deciso di leggere una lettera, che ha commosso davvero tutte le persone presenti.

Ai funerali di Franco Di Mare, la figlia Stella che fu adottata a Sarajevo quando aveva pochi mesi e mentre lui lavorava come inviato di guerra per la Rai, ha fatto emozionare coloro che hanno partecipato alle esequie. La voce della donna era ovviamente rotta dal pianto, come riferito dal sito Fanpage, e le sue parole sono entrate nel cuore di tutti.

Funerali Franco Di Mare, la lettera della figlia Stella commuove tutti

Durante i funerali del conduttore Franco Di Mare, la figlia Stella ha quindi utilizzato queste parole per omaggiarlo un’ultima volta davanti a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato: “Lui si sarebbe meravigliato di tutto questo amore che sta facendo bene anche a noi, sta aiutando anche voi. Quindi, grazie veramente. Mio padre mi ha permesso di vivere una vita fuori dal comune, il mio ultimo grazie è per lui”.

Poi Stella Di Mare ha aggiunto nel messaggio di addio all’adorato papà: “Mi ha regalato uno sguardo sul mondo, mi ha lasciato un rapporto personale fatto di film visti insieme, fatto di storie scritte e lette bene, fatto di cucina, come lui mi ha insegnato. Grazie per la fiducia incondizionata che avevi in me, delle mie possibilità di cui non mi hai fatto dubitare. I miei limiti me li ha sempre spostati perché sapeva che potevo arrivare più in là. Avevi ragione tu. Le tracce di tutto questo le avrò per sempre dentro di me”.

Franco Di Mare, la figlia Stella: «Papà mi ha lasciato un dna emotivo»

La moglie di Franco Di Mare ha invece esclamato: “Non so se potrò camminare senza di te“. Alle esequie erano presenti i vertici della Rai e i conduttori Bruno Vespa, Francesco Giorgino e Alberto Matano.