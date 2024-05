“Finalmente ha parlato!”. Amici 23, la reazione del padre vip di Holden. Per chi non lo sapesse infatti, il giovane è uno dei figli di Paolo Carta, il famoso e storico chitarrista di Laura Pausini (ma anche e soprattutto il marito). Bene, per chi avesse seguito questa edizione dall’inizio alla fine, saprà che che l’uomo è stato sempre considerato l’elefante nella stanza, anzi, nello studio.

Tutti (o molti) sapevano che Holden era figlio d’arte, ma non per questo il ragazzo è stato trattato di favore o penalizzato, d’altro canto. È stato trattato proprio come tutti gli altri, né più né meno. Anche perché all’uomo, il padre, dobbiamo riconoscere un grande merito: non ha mai (ma davvero mai) interferito con la carriera del figlio, almeno fino ad ora. Ma qualcosa di grosso è accaduto, visto che Paolo Carta ha avuto una reazione alla non-vittoria del figlio. Cosa avrà voluto dire quindi? Ma andiamo con ordine.





“Finalmente ha parlato!”. Amici, la reazione del padre di Holden

Come abbiamo già raccontato qui, Sarah Toscano ha vinto la 23esima edizione del talent show firmato da Queen Mary. E tra l’altro, parlando di questi due ragazzi, la diretta, seguitissima, è iniziatacon la gara tra i quattro cantanti rimasti in gara: Sarah, Mida, Petit e Holden. Dopo poco però, ad avere la meglio sono appunto Sarah e Petit. A perdere il posto e a classificarsi al quarto e terzo posto, tra i cantanti almeno, sono appunto Mida e Holden.

Niente di grave, visto che i due cantanti sono stati gli unici ad aver ottenuto delle certificazioni per le loro canzoni uscite in questi mesi. Come abbiamo raccontato Mida ha ottenuto il disco di platino con “Rossofuoco“, mentre Holden quello d’oro sia per “Dimmi che non è un addio” e “Nuvola”. Ma cosa ha fatto il padre di Holden durante la diretta della finalissima?

Dicevamo che l’uomo non ha mai detto nulla ed è sempre rimasto nascosto dai riflettori. Eppure, durante l’ultima puntata, il marito di Laura Pausini ha fatto un timido quanto importante gesto: ha reagito all’eliminazione del figlio. Come? Ha messo un like al posto di Amici. Molti diranno: “Vabbè, capirai…” e invece, per chi è sempre rimasto all’ombra non è proprio ‘poco’. Si tratta infatti di una reazione molto discreta ma che dimostra che l’uomo è stato attentissimo ad ogni fase del programma.

