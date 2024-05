“Perché ha vinto proprio Sarah Toscano”. Amici 23, la scoperta ore dopo la proclamazione. Proprio così, la giovane talentosa protagonista del talent show di Maria De Filippi ha vinto e si è portata a casa la coppa e chiaramente la gloria eterna per aver vinto una delle edizioni più complesse di sempre. La ragazza si è aggiudicata la 23esima edizione e ha avuto la meglio su Marisol Castellanos (medaglia d’argento), Petit, Dustin Taylor, Holden e Mida.

Ma Sarah Toscano non ha conquistato solo il pubblico, ma anche la grande Carla Bruni che su Instagram ha così scritto di lei: “Grazie alla meravigliosa Sarah Toscano per la sua emozione e la sua delicatezza”. La famosa cantante parla chiaramente dell’esibizione della cantante sulle note di Quelqu’un M’a Dit.





Come abbiamo raccontato tra l’altro, la ragazza è diventata maggiorenne nella scuola di Amici e per questo non potuto terminare, almeno per ora, il suo percorso di studi. Suo padre a DiPiù infatti aveva detto: “La mia paura è che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione”.

E ancora: “Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest’anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest’anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell’Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management”. Ma perché ha vinto Sarah Toscano?

Andiamo a vedere le percentuali, bulgare, con cui ha trionfato. Al primo televoto Sarah Toscano si porta a casa il 40,5% delle preferenze, seguita da Petit (27,4%), Holden (21,2%) e ultimo Mida (10,9%). Al secondo televoto vince di nuovo Sarah (44,8%) seguita da Petit (30,2%) e ultimo Holden (25%) che è stato eliminato. Poi Sarah contro Petit: vince la ragazza con il 54,8% delle preferenze, contro il 45,2%. L’ultimo televoto, quello della vittoria, tra Sarah e Marisol: 53,4% la cantante, 46,6% la ballerina.

