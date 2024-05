Tra poche ore Amici 23 volgerà al termine e capiremo chi succederà a Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione. Mida è uno degli allievi in corsa per il trionfo e proprio a ridosso della finale si è scoperto qualcosa di molto importante sul suo conto. Ha un grande supporto dai suoi fan, ma adesso è venuto fuori che a impazzire per lui ci sono anche altre persone speciali.

Infatti, Amici 23 è ormai seguito dappertutto e Mida non può che esserne soddisfatto. C’è chi ha voluto omaggiarlo ed è pronto a tifare fortemente per il cantante. A riportare la notizia è stato il sito di Novella 2000, che è stato in grado di captare questa informazione preziosa sul concorrente. Che darà il meglio di sé per arrivare fino in fondo alla puntata.

Amici 23, la splendida notizia su Mida

Prima dell’appuntamento conclusivo di Amici 23 è stato svelato qualcosa di pazzesco su Mida. Infatti, l’artista non è amato soprattutto da tantissimi italiani che tiferanno per lui e lo voteranno affinché possa vincere il talent show. Anche dall’estero stanno arrivando dei messaggi molto positivi nei suoi confronti, ma vediamo nello specifico da dove provengono.

Come scritto da Novella 2000, c’è grande supporto verso Mida dal Venezuela. Lui è infatti nato in questa nazione, precisamente nella capitale Caracas, e diversi siti e pagine social locali stanno parlando delle sue performance. In particolare a fare il tifo in maniera sfrenata c’è soprattutto il blog Noticias 24 Horas (Al dìa), che ha un seguito di 4 milioni di persone.

Il sito venezuelano ha anche ricordato ai suoi seguaci che Amici 23 è possibile seguirlo su Canale 5 in Italia e anche attraverso Witty Tv. Ci sarà un intero stato a spronare Mida verso la vittoria.