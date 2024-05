Ormai ci siamo, infatti nella serata di sabato 18 maggio scopriremo chi vincerà Amici 23 essendo in programma la finale. Intanto, però, Sarah Toscano non potrà che essere felice una volta terminata la trasmissione perché scoprirà qualcosa di veramente molto interessante. A fare il tifo per lei c’è anche una grande cantante italiana, che ha deciso di farle una sorta di endorsement.

Infatti, prima della finale di Amici 23 ha voluto parlare di Sarah facendole dei complimenti che non potrà mai dimenticare. Questa cantante italiana ha tirato in ballo anche il giudice Cristiano Malgioglio e sono state scritte solamente delle parole bellissime. Andiamo a vedere insieme cosa è stato detto sull’allieva che si sta giocando il trionfo nel talent show.

Amici 23, Sarah Toscano riempita di complimenti da una cantante italiana

Proprio in occasione della semifinale di Amici 23, Sarah ha dato vita ad un’esibizione che è piaciuta tantissimo a tutti e in particolare a Malgioglio. Questa performance è stata segnalata anche all’estero, infatti una cantante italiana ha scoperto ciò che era successo nel programma di Maria De Filippi ed inevitabilmente non ha potuto non dedicare un post sul tema.

Ad omaggiare Sarah è stata Carla Bruni: “Quando scrissi la canzone Quelqu’un m’a dit, più di 20 anni fa, non immaginavo il meraviglioso percorso che avrebbe intrapreso, non immaginavo che sarebbe entrata nei vostri cuori a questo punto. Era solo una canzone d’amore perduto, un dolce ritornello un po’ antico. In tutto il mondo si accendono gli accendini e gli occhi quando la canto. E giovani cantanti di tutto il mondo mi danno l’immenso piacere di cantarla al loro turno”.

E infine Carla Bruni ha scritto sui social: “Grazie alla meravigliosa Sarah Toscano per la sua emozione e la sua delicatezza. Grazie a te caro Cristiano Malgioglio per avermi mandato la bellissima performance di Sarah”.