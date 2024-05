Amici 23, sono passati 8 mesi da quando gli allievi prendevano posto nella classe della scuola più ambita e famosa della televisione e ora siamo davvero arrivati alle battute finali. Sabato 18 maggio 2024 si tirano le somme e, sicuramente a notte fonda, il pubblico che in questi mesi ha seguito le vicende e i progressi dei protagonisti conoscerà finalmente il nome del vincitore o della vincitrice.

Sarà una una finale diversa. Intanto con i giornalisti in studio e non collegati da remoto per decidere a chi dare il premio della critica, poi a essere fondamentale sarà soltanto il parere del televoto. “La finale consiste nella gara tra i 6 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”.

Amici 23, la notizia su Holden a poco dalla finalissima

Chi vincerà? I rumor, le indiscrezioni, i sondaggi e i pronostici degli scommettitori in questi giorni hanno invaso siti e giornali. E se gli utenti dei social sono convinti nel trionfo di Sarah Toscano, i bookmaker si dividono ancora tra la cantante di Sexy Magica e Petit. Ma non c’è solo la coppa e infatti c’è chi invece ha previsto la vittoria di diversi premi da parte di Holden.

Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno fatto previsioni sul talent di Maria De Filippi, dando anche delle anteprime ed è successo anche a poche ore dalla finalissima, con l’esperto di gossip social che ha rivelato che secondo lui Holden vincerà qualche premio. “Spoiler della finale di Amici. Domani Holden prenderà ‘giusto qualche’ premio”, si legge.

E certamente non è da escludere, visto l’impegno che il cantante di Randagi ha messo nella scrittura e nella produzione del suo EP. I Nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi il Premio TIM della Critica era andato ad Angelina Mango, così come il Premio delle Radio. IL Premio TIM a Isobel Kinnear mentre il Premio Oreo a Wax. Ora invece è davvero partito il conto alla rovescia per conoscere l’epilogo di Amici 23.