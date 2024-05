Amici 23, grande sorpresa per i finalisti a poche ore dalla finale. Domani, sabato 18 maggio, su Canale 5 andrà in onda l’atteso ultimo atto del talent show dove ballerini e cantanti si sfidano per la gloria. Sono rimasti in sei: Dustin, Mida, Marisol, Petit, Sarah e Holden. Sarà il pubblico a stabilire chi di loro meriterà il trionfo. In queste ore ovviamente spuntano fuori sondaggi e previsioni.

Secondo l’Intelligenza Artificiale, sulla base di alcuni dati come popolarità sui social e visualizzazioni, sarà Holden a trionfare. Ma bisognerà attendere l’1:30 di domani per scoprire se le cose andranno proprio così. Intanto per gli allievi giunti ad un passo dal traguardo c’è stata una gradita sorpresa nelle ultime ore, anzi una doppia sorpresa. Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, ha fatto visita ai ragazzi in casetta.

Giulia incontra i ragazzi, parla con loro e consegna un regalo a ciascuno

Giulia Stabile, amatissima dai ragazzi, ha rivelato: “Ho chiesto se potevo parlare con voi perché siamo a tanto così dalla finale. E so cosa si prova. Vi volevo dire che la Finale in realtà sarà il momento più bello di tutti. Perché io mi ricordo che ogni puntata c’è sempre quell’ansietta perché non sai se è l’ultima puntata o no”.

“Quindi vi esibite sempre con quell’adrenalina che vi fa dare il massimo – ha detto Giulia – ma che allo stesso tempo vi tira sempre un po’ indietro. Invece questa volta sapete che sarà l’ultima volta che calcherete il palco. E quindi sono certa che tutti quanti lascerete una bella impronta”.

Giulia ha portato con sé una scatola, all’interno della quale ci sono dei regali per gli allievi. A ognuno di loro la ballerina e conduttrice ha donato un braccialetto con un occhio blu come ciondolo, segno di portafortuna: “Quando ero piccolina mia mamma comprava sempre cose con questo occhio – ha spiegato la ballerina – È solo un piccolo portafortuna che non è solo per la finale”. Alla fine li ha salutati: “Ammiro ognuno di voi, tutti quanti per motivi diversi. Ho grande stima, veramente”.

