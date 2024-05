Ci siamo quasi, domani sera c’è il gran finale. Tutto pronto per la serata conclusiva di Amici 23, quella che decreterà il vincitore tra i ballerini Dustin Taylor e Marisol Castellanos e i cantanti Petit, Holden, Mida e Sarah. Un altro motivo che aumenta l’attesa è dato dalla superospite della serata, un personaggio che conosce bene le dinamiche del talent. Angelina Mango, la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo con “La noia” e fresca reduce dall’Eurovision (è arrivata settima, ma certamente meritava qualcosa di più), ha mosso da qui i primi passi verso il successo, ed è stata la vincitrice del circuito dei cantanti lo scorso anno. L’annuncio è stato dato attraverso l’account ufficiale su X, ovvero l’ex Twitter, della trasmissione di Canale 5.

Angelina torna dove tutto è iniziato

Oramai tutti lo sanno, Angelina Mango è figlia dell’indimenticato Mango, ma anche la mamma è nota per la sua voce: si tratta di Laura Valente, ex dei Matia Bazar. Angelina non poteva sfuggire al destino da cantante, che evidentemente, è nel suo Dna. Ma la sua è una storia di impegno e di tanta gavetta. E il suo talento è stato ripagato, al punto che la sua vittoria a Sanremo, contrariamente alla tradizione, ha messo d’accordo un po’ tutti. Nata a Maratea, classe 2001, a soli 20 anni si era già fatta conoscere sul mercato discografico pubblicando il suo primo album dal titolo “Monolocale“. Poi, nel novembre 2022 è entrata nella scuola di Amici 22, come detto, sino alla vittoria finale nel circuito dei cantanti. Il resto è storia. Circa la sua vita privata, sappiamo che Angelina è felicemente fidanzata con Antonio Cirigliano, due anni più grande, anch’egli musicista. Per la precisione è un chitarrista, e si è esibito proprio con Angelina alla voce al concerto del primo maggio del 2022.





Amici 23, i premi in palio

A decretare il vincitore di Amici 23, come di consueto, sarà il pubblico con il televoto o tramite app Wittytv e Mediaset infinity, sito www.wittytv.it e smart tv e decoder abilitati. Il vincitore assoluto, oltre a godere di un importante trampolino di lancio per la propria carriera, di certo non disdegnerà il premio di 150mila euro in gettoni d’oro. Invece, al vincitore di categoria “solo” 50mila euro, sempre in gettoni d’oro. Vi è poi il Premio della critica dal valore di 50mila euro in gettoni d’oro, offerto da Tim e parimenti ambito, perché decretato da una giuria composta da giornalisti di testate quotidiane e siti web. Ospiti in studio, coloro che hanno guidato i talenti durante il percorso nella scuola: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. E i giudici: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Il trofeo “Premio radio” è, invece, decretato da 8 importanti network radiofonici: Rtl 102.5 e radio Zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, Rds, Radio Norba e radio Kiss Kiss.

Che sta succedendo tra Holden e Sarah?

Frattanto, la finalista tra i cantanti Sarah Toscano è stata la prima a raggiungere un milione di stream con il suo inedito. Per la precisione “Sexy Magica” ha raggiunto 1.193.391 di stream. Dopo di lei, anche Holden ha conquistato il milione di stream, con “Randagi”, ma fermandosi precisamente a 1.138.303. Tra i due, peraltro, pare esserci una storia d’amore segreta, anche se la cosa pare aver scontentato i fan di Holden: ce ne siamo occupati altrove.

Deianira Marzano, che è la sacerdotessa del gossip italiano, avrebbe infatti ricevuto una segnalazione secondo cui Sarah avrebbe confermato a un’amica questo interesse particolare: “Posso solo dirti che da amici in comune so per cero che tra Holden e Sarah ci sta più di un’amicizia. Lo ha confidato a una cara amica che è la cugina del mio fidanzato. Si stanno conoscendo e lui è molto preso da lei per la personalità forte e allo stesso tempo la grande dolcezza”.