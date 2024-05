Ha dell’incredibile ciò che sta succedendo a poche ore ormai dalla finale di Amici 23, che si terrà in diretta sabato 18 maggio su Canale 5. Ad essere coinvolti dalla notizia sono Sarah e Holden, anche se bisogna precisare che loro presumibilmente non sanno proprio niente di questa faccenda. Ma c’è la seria intenzione di fare fuori dall’atto finale la ragazza per un motivo preciso.

In attesa di capire cosa realmente capiterà durante la finale di Amici 23, c’è chi si sta scagliando contro Sarah. A beneficiarne sarebbe Holden, stando a queste indiscrezioni. Tutto è emerso grazie ad alcuni messaggi inviati da qualcuno online e che sono stati immediatamente diffusi sul social network X. E la tensione si sta tagliando a fette.

Finale Amici 23, la brutta notizia su Sarah e perché c’entra Holden

Prima della finale di Amici 23 sono tra l’altro venute fuori notizie molto particolari su Sarah e Holden, infatti tra i due l’affiatamento sembra esserci eccome e c’è chi sta sognando la nascita della coppia. Ma non tutti i fan la pensano proprio così, infatti ci sarebbero dei veri e propri duelli sul web per far prevalere in particolare l’allievo. Saranno ora veramente caldissime.

Sarah è considerata una sorta di pericolo per Holden, stando ai fan di quest’ultimo. Quindi, si starebbe studiando un piano segreto, che ora però è diventato pubblico, per eliminare la Toscano. Questo uno dei commenti apparsi in rete: “Tutti a votare chiunque pur di non far vincere Sarah. Ci stiamo coalizzando tutti, avvisa il fandom di Petit“.

Dimmi che temi Sarah, senza dirmi che temi Sarah.

Incomincia il fandom di Holden:



ora, mi sembra assai eccessivo scagliarsi contro una ragazzina di 18 anni in questo modo. #amici23 #sarahtoscano #seximagica pic.twitter.com/xlcTBPL1mB — giulialal (@giulialal138564) May 16, 2024

E poi ancora: “Bisogna cercare di eliminare Sarah perché è la più pericolosa. Quindi bisogna, oltre che votare per Holden, votare anche contro di lei nel caso ci fossero delle manche a due a due. Nulla di personale contro Sarah, ma è la più pericolosa”, ha concluso questo utente.