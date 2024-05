Amici 23, si stanno per accendere le luci della finale. E anche quelle del gossip. Sabato 18 maggio è in programma la puntata conclusiva di questa edizione del talent di Maria De Filippi che, come spoilerato in queste ultime ore, presenterà delle novità rispetto agli scorsi anni. Intanto sono 6 e non 5 gli allievi in gara perché contrariamente a quanto si pensava, in semifinale non è stato eliminato nessuno. La prima a conquistare la maglia è stata Marisol: la ballerina ha battuto prima Sarah e poi Mida e i giudici non hanno avuto dubbi.

Poi Dustin, dopo aver battuto Mida e Sarah. E ancora Petit, per poi arrivare a Holden, alunno che non ha mai conquistato la simpatia di Anna Pettinelli e di parte del pubblico per via del suo ‘assenteismo’ in casetta e nei daytime. Alla fine il ballottaggio tra Sarah e Mida che, come anticipavamo, non ha prodotto alcuna uscita. Altra novità della finale è che quest’anno i rappresentanti della stampa potranno commentare le performance dei 6 finalisti in studio e non da remoto.

Amici 23, storia d’amore segreta tra i due finalisti

A chi daranno l’ambitissimo premio della critica che lo scorso anno vinse Angelina Mango? E soprattutto, chi sarà il vincitore di Amici 23 tra Marisol, Dustin, Sarah, Mida, Petit e Holden? Sabato queste domande avranno finalmente una risposta. E se il pubblico freme, figuriamoci gli allievi. Ma ecco che in questo clima teso si inserisce una bomba di gossip.

Gossip d’amore che riguarda due finalisti che starebbero tenendo segreto questo flirt sbocciato nella scuola più famosa della tv. Stiamo parlando di Holden e Sarah, già nel mirino dei telespettatori in questi mesi. A scatenare i fan, stavolta, un gesto particolare del cantautore romano verso la rivale nel corso dell’ultimo daytime che ha subito acceso il sospetto di una storia top secret tra loro.

È successo che Holden è stato chiamato a canticchiare un pezzo a scelta tra quelli proposti dagli altri cantanti e prima di intonare Mammamí di Petit, ha cantato visibilmente sibillino “Sexy magica” di Sarah. Un gesto che, seppur piccolo, che si somma a diverse e pressanti voci di un flirt segreto tra i due cantanti. Anche gli sguardi complici degli ultimi serali non sono passati inosservati tra i fan del talent, ora sempre più convinti che i due nascondano qualcosa.