Amici 23 sta per terminare, infatti sabato 18 maggio ci sarà la finale che decreterà il vincitore. E adesso si è saputo qualcosa in più su come verrà eletto colui che conquisterà il traguardo ambito sin dall’inizio dell’avventura televisiva. Maria De Filippi ha ormai chiarito ogni aspetto ed è pronta a condurre in porto l’ennesima stagione del talent show, contraddistinta da grandi ascolti.

Abbiamo già saputo nei giorni scorsi che in occasione dell’ultimo atto di Amici 23 dovrebbero essere presenti in studio i giornalisti. Durante la finale, la stampa non si collegherà più da remoto come accaduto fino all’anno scorso ma sarà proprio davanti agli allievi. I giornalisti saranno tenuti a votare per dare il premio della critica a chi se lo meriterà.

Amici 23, il regolamento della finale: cosa prevede

La produzione di Amici 23 ha diffuso le regole inerenti la finale, quindi sappiamo come verrà eletto colui o colei che trionferà al termine della puntata. Ricordiamo che a contendersi la vittoria saranno Mida, Sarah, Holden, Marisol, Dustin e Petit. L’ultimo appuntamento col programma di Canale 5 sarà rigorosamente in diretta, rispetto alle altre puntate.

Ad essere fondamentale sarà solamente il parere del televoto: “La finale consiste nella gara tra i 6 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”.

I giudici saranno ovviamente presenti nello studio di Amici, ma non avranno potere decisionale. Solo i telespettatori saranno decisivi e permetteranno di far vincere l’allievo o l’allieva meritevole.