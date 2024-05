Amici 23, finale a un passo adesso. Sabato 18 maggio Marisol, Dustin, Holden, Mida, Petit o Sarah alzeranno la coppa e, in ogni caso, inizieranno un nuovo percorso artistico dopo mesi trascorsi nella scuola più famosa della tv. Mesi in cui sono nate anche diverse coppie tra gli allievi, forse mai così tante come in questa edizione. L’ultima a uscire allo scoperto quella formata da Kumo e Martina, che una volta fuori hanno fatto capire di essere più che amici.

Ma forse non sono gli ultimi ma i penultimi perché in casetta potrebbe esserci un altro flirt in corso, ma in questo caso ancora – più o meno – nascosto. Anche andando per esclusione, stiamo ovviamente parlando di Holden e Sarah. Sono mesi del resto che i fan più appassionati di Amici hanno notato un certo feeling tra i due cantanti e ora sono spuntati altri dettagli.

Amici 23, cosa sta succedendo tra Holden e Sarah

Ai più attenti non sono sfuggiti sguardi, provocazioni e battutine in questa fase finale del programma di Canale 5 e si è iniziato a ipotizzare più concretamente che tra Holden e Sarah ci sia una era e propria relazione. Negli ultimi giorni, infatti, i due sembrano più vicini del solito e chi dall’inizio ha creduto in questo feeling, adesso sostiene che ci siano le prove per parlare di ‘coppia’.

Qualche esempio. Prima della semifinale, durante il gioco della ‘Tavola della verità’ è stato chiesto a Holden di elencare i pregi dei suoi compagni e da casa molti hanno notato che l’unica per la quale ha speso qualche parola in più è stata proprio la cantante di Sexy Amore Magica: “Saretta ti ammiro tanto, per l’età che hai penso che tu sia maturata tantissimo. Il tuo pregio? La persona e l’evoluzione che hai avuto all’interno di questo programma sia personale che artistica e questo vale tantissimo“.

oddio sarah-holden stanno diventando sempre + reali pic.twitter.com/clzaeRhLzE — v✰ VOTIAMO MARISOL IN FINALE (@persanelbuio) December 5, 2023

"Cosa vorresti avere di Sarah?" LA FACCIA DI HOLDEN. SONO ESPLOSA 🤣 #amici23 — fra ミ☆🌶🦋 (@yescallmenonna) May 14, 2024

Non solo. In uno degli ultimi daytime Luca Zanforlin ha chiesto a Holden che cosa ‘vorrebbe avere di Sarah’ e lui, in evidente imbarazzo, si è messo a ridere e ha fatto l’occhiolino. E che dire degli ultimi like scovati dai telespettatori più social che i fratelli dei due cantanti hanno lasciato ai post sulla loro “amicizia speciale”? Insomma, si aspetta solo un loro commento adesso.