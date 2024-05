Amici 23, non solo tensioni pre finale, che come sappiamo andrà in onda in diretta sabato 18 maggio 2024. Per gli allievi che si contenderanno il titolo di vincitore anche momenti indimenticabili con le sorprese organizzate dalla produzione per avere la giusta carica di affrontare questi ultimi giorni nella scuola. E così, dopo il turno di Mida è arrivato quello di Marisol e poi di Holden. La ballerina si è emozionata fino alle lacrime alla vista della sua insegnante di danza.

E poi il videomessaggio del papà e l’arrivo di mamma e sorella nello studio dove era stata convocata. Mamma che, per la cronaca, ha mandato i suoi saluti a Petit, il fidanzato della figlia e anche lui finalista di questa edizione di Amici mandando in delirio tutti i fan di questa coppia. Quindi è arrivato il momento di Holden e anche per il cantautore romano le emozioni sono arrivate alle stelle.

Amici 23, sorpresa per Holden

Anche Holden è stato convocato nello studio del serale dove ha trovato dei cuscini sul pavimento e il rumore del mare a fare da sfondo, con tanto di audio e forse ha presto capito visto che ha detto che va da sempre in vacanza in Sardegna con la famiglia. Quindi il cantante, che è il figlio di Paolo Carta, il marito di Laura Pausini, ha letto una lettera da parte dei suoi fratelli.

Sul led è partito un filmato con le sue foto da bambino e in sottofondo le parole del fratello Jacopo: ha detto che lo immaginano sempre nello studio a lavorare, il luogo dove trova la quiete giusta e dove per tanto tempo si è protetto dal mondo. Jacopo crede che la storia di Holden e di Joseph sarà bellissima e già lo è.

Dopo la lettera, Holden ha presentato i suoi fratelli, tutti con la J come iniziale. Lui è il più piccolo e per questo sono anche un punto di riferimento. Tutti e tre fanno musica e amano l’arte e fanno tutto insieme anche se sono abbastanza diversi. Ma la sorpresa più grande, quella ‘fisica’, è arrivata poco dopo, quando si è presentato in studio l’altro fratello, Jader. L’incontro ha entusiasmato tutti i fan, che non hanno perso l’occasione di notare anche come la bellezza sia di famiglia.