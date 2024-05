“Amici 23, adesso parlo io”. La verità della maestra Alessandra Celentano sull’ultima edizione del talent show di Canale 5, ormai agli sgoccioli. L’insegnante di danza famosa per il carattere molto esigente e severo si confessa in una lunga intervista rilasciata poco fa a Tv Sorrisi e Canzoni. Ha parlato gli allievi, di Maria de Filippi e anche di Rudy Zerbi, E con l’occasione ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Il 18 maggio è in programma su Canale 5 la finale del talent show condotto da Maria De Filippi. Alessandra Celentano tra gli insegnanti può dirsi sicuramente soddisfatta, infatti è riuscita a portare fino in fondo tutti e quattro i ragazzi della sua squadra. Li ricordiamo: i ballerini Marisol Castellanos e Dustin Taylor e i due cantanti Petit e Holden.

Leggi anche: “È uscito il suo nome”. Amici 23, clamoroso su Sarah Toscano a pochi giorni dalla grande finale





Amici 23, a pochi giorni dalla finale l’annuncio di Alessandra Celentano su Dustin e Marisol

Nel corso dell’anno, i telespettatori hanno visto la Celentano sempre al centro di continue liti e discussioni, sempre per difendere i propri “pupilli”. Durissimi in particolare gli scontri nel corso del Serale con Emanuel Lo. Ma non si è risparmiata neanche con le critiche verso gli allievi altrui.

A Tv Sorrisi e Canzoni, Celentano ha confermato di stravedere per i due ballerini della sua squadra: “Sono stupendi e dolcissimi, due instancabili, non si lamentano mai, non si accontentano mai. Io con loro due ho già vinto per quel che mi riguarda, capiti quel che capiti. Non sono un’amica, resto l’insegnante anche quando finisce il programma, però per loro ci sono sempre. E spesso tornano”.

“Maria De Filippi? Lei vince sempre – ha risposto Celentano – anche quando non c’è, vince. Un esempio è Angelina Mango: ha vinto Amici, Sanremo, tutto.., Maria è come Re Mida, quello che tocca diventa oro. È una che lavora tantissimo e ha un’intelligenza rarissima”.

Celentano fa coppia in squadra con l’altro prof Rudy Zerbi. Sentite cosa dice di lui: “Rudy è la negazione assoluta della danza. Si applica, si applica davvero e questo mi fa ridere perché mi pare che quando si impegna riesca persino a peggiorare. Noi, comunque, ci prendiamo alla leggera e certo non ci mettiamo lì a fare cose che non possiamo fare più da tempo. O, nel caso di Rudy, che non abbiamo mai fatto”.

“Il mondo dello spettacolo è duro. Magari arriva la popolarità, la ricchezza, il successo ma se vuoi fare qualcosa di spessore la gavetta ci vuole, altrimenti non hai la consapevolezza di chi sei. Se arrivi subito al successo, altrettanto in fretta rischi di cadere. Il successo va raggiunto con il tempo e con l’impegno. Se arriva senza sforzo, dura niente e regala solo frustrazione e infelicità”, conclude Alessandra Celentano.