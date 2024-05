Mancano pochissimi giorni alla finale di Amici 23, che andrà in scena sabato 18 maggio 2024. Una finale che vedrà in gara ben sei alunni, perché durante la finalissima, nell’ultimo scontro tra Mida e Sarah, i giudici hanno deciso di portare in finale anche l’alunna che aveva perso la gara contro il collega. Dustin, Holden, Marisol, Petit e ovviamente Mida e Sarah si giocheranno la finale per portare a casa l’ambito premio che lo scorso anno è andato al ballerino Mattia Zenzola.

Stando alle quote dei bookmaker, il favorito è ancora Petit (le cui quotazioni sono scese anche sotto due volte la posta), ma c’è stata una grande ascesa proprio dell’ultima alunna arrivata in finale, la cantante Sarah, che secondo alcuni siti di scommesse è la candidata numero uno alla vittoria finale.

Amici 23, Sarah è la vincitrice secondo l’ex maestro Luca Jurman

A commentare la finale di Amici ci ha pensato Luca Jurman, ex coach della scuola che ormai, da diverso tempo, è protagonista di accese critiche nei confronti del talent di Maria De Filippi. IN questi mesi ha accusato di plagio Petit (secondo Jurman avrebbe plagiato Tananai) e ne ha avuto per diversi colleghi e alunni della scuola.

“Vorrei che tu andassi fuori dal programma – aveva detto Luca Jurman in un video sui social riferendosi a Holden – Immediatamente, senza passare dal via. Ciao! Cosa c*** ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino. Ma questa è una grandissima figura di ma. Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?”.

Questa volta Luca Jurman è intervenuto per parlare della finale di Amici e dire chi, secondo lui, dovrebbe vincere, ovvero Marisol oppure Sarah: “Riuscirete a cavarvela se vince Marisol o al massimo questa ragazzina qui. Quanto a flow agli altri fa un baffo. Ha sbagliato anche lei ora, si è persa. Ma in generale è molto più musicale”, ha detto. Ma il nome scelto alla fine è quello di Sarah, grande rivelazione del serale.