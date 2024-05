Sarah Toscano, è nata una stella. Ieri la finalissima di Amici 23 ha visto trionfare la cantante di Sexy Magica. La vittoria di Sarah è stato il coronamento di un lungo percorso compiuto dalla giovane artista arrivata da Vigevano ai provini all’interno del talent show di Canale 5. “Prima di venire qui non aveva mai preso una lezione di canto”, ha ricordato la sua professoressa Lorella Cuccarini.

La proclamazione del vincitore di Amici 23 è stato un momento fortissimo ed emozionante. Quando sul maxi schermo è apparsa la carta con il suo nome, Sarah è apparsa incredula. L’altra finalista, Marisol Castellanos, l’ha abbracciata a lungo, poi Maria De Filippi ha chiamato Sarah vicino a sé: “Guarda che sei tu la vincitrice”.

Amici 23, è nata una stella. Le prime parole di Sarah Toscano dopo la vittoria

Sarah ha alzato la coppa al cielo mentre il pubblico gridava il suo nome. Durante la serata della finale la giovane cantante (Sarah ha solo 18 anni) aveva ricevuto moltissime critiche positive dai giornalisti: “Avrai un futuro grandissimo”. Lei ha spiegato che al momento intende sperimentare tanti generi di musica diversa, senza focalizzarsi su un unico stile.

Poi Sarah ha confessato di avere un modello a cui si ispira apertamente, la cantante regina del pop Dua Lipa. “Mi piace come artista e poi mi piacciono le sue esibizioni, dove c’è la cantante che interagisce con i ballerini, mi piacerebbe continuare a fare questo”.

Subito dopo la puntata Sarah ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sto ancora realizzando cosa sia successo – ha detto Sarah in lacrime abbracciando il trofeo – essere entrata qua senza saper niente e poi essere qui … sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta”.

la musica in sottofondo, il bracciale di sarah che si impiglia nella giacca di marisol, le due ex minorenni felicissime, marisol stra emozionata appena sarah vince sarah ancora più emozionata loro si sono date un pezzo di cuore

pic.twitter.com/9uGswt8QN5 — SOS (@gateamiciani) May 18, 2024

In lacrime anche Lorella Cuccarini: “Era una scommessa, per me è l’emblema del programma: non aveva mai fatto una lezione di canto ha fatto un percorso in crescita poi è scattato qualcosa nel serale ed è diventata così”.

Durante la serata Sarah ha cantato alcuni dei brani che l’hanno resa popolare e amata dal pubblico di Amici 23, da Sexy Magica a Mappamondo. Durante questa edizione del talent show di Maria De Filippi i telespettatori l’hanno ammirata cantare in Italiano, in Francese e ieri sera anche in una canzone in lingua spagnola, anche questo brano contenuto nel suo disco appena uscito. Intanto ieri Sarah ha saputo già che il 31 maggio prossimo aprirà il Festival della Generazione Zeta al Centrale del Foro Italico di Roma.