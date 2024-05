Amici 23, quanto ha vinto Sarah Toscano in denaro. E i premi per tutti gli altri finalisti

Sarah ha vinto Amici 23. Una vittoria giusta, meritata e che, per una volta, sembra mettere d’accordo gran parte del pubblico. Oltre alla soddisfazione, fino a poche settimane fa nessuno credeva che potesse davvero arrivare fino in fondo, la cantante ha incassato una somma di denaro considerevole. Soldi che le serviranno per coltivare la sua passione. Soldi che sono entrati nelle tasche anche di altri allievi. La vittoria di Sarah, è certo, resterà come una delle più grandi sorprese di Amici.

Le ragioni si capiscono in questo commento: “Vittoria meritatissima, Amici è questo, entrare partendo da 0 e crescendo nel tempo, non partendo già professionisti e rimanere uguali in 8 mesi di percorso”. £Lei è entrata senza basi, riceveva anche tante critiche e era sempre negli ultimi posti della classifica. Questa ragazza è cresciuta e maturata in questa scuola. Ha fatto un percorso stupendo”.





Amici 23, ecco quanto ha vinto Sarah Toscano: tutti i premi

“A me all’inizio non mi piaceva e pensavo che uscisse presto ma ora è veramente una bomba questa ragazza. Ha trovato la forza dentro sé stessa a continuare a lottare nonostante tutto. Comanda il palco, è cresciuta vocalmente e ha trovato il coraggio dentro di sé di farlo. Brava Sarah”. Sarah, quindi, che è stata in grado di lasciare un segno in Amici.

Venendo ai premi: Sarah si è portata a casa 207mila euro in gettoni d’oro: 150mila che spettano al vincitore del programma e 50mil premio per il vincitore di categoria, più 7mila che spettano a tutti i ragazzi arrivati i finale.Da questa somma, devono essere sottratti il 22% di IVA trattenuto immediatamente da Mediaset e alcune migliaia di euro per il cambio in valuta. Considerevole anche la somma vinta da Marisol.

La ballerina si è portata a casa 107mila euro. 50 mila categoria ballo, 50 mila premio critica, 7mila premio finale. Il premio Tim, 40 mila euro è andato, a Petit. Invece il premio delle radio, consegnato da una rappresentanza di speaker radiofonici è andato a Holden. Il premio Oreo, da 10 mila euro, è andato a Dustin. Quello Marlù invece va a tutti i ragazzi arrivati in finale e il valore è di 7 mila euro.