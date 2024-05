Uomini e Donne sta ormai terminando, almeno per quanto riguarda l’attuale stagione, ma per Mario Cusitore è già finito anzitempo dopo la non scelta di Ida Platano, che non si è fidanzata né con lui né con l’altro corteggiatore Pierpaolo. Ma ora potrebbe avere già un’altra donna al suo fianco, una dei volti più famosi del dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo Uomini e Donne Mario Cusitore si sarebbe avvicinato ad un’altra donna, anche se ovviamente siamo nel campo delle indiscrezioni. Anche perché l’ex UeD in questione non sarebbe attualmente single, sebbene sulla sua vita privata siano uscite fuori delle notizie non proprio rassicuranti sulla sua relazione sentimentale con un ex cavaliere del programma.

Uomini e Donne, Mario Cusitore con l’altra donna del dating show: cosa si è saputo

Non possiamo certamente parlare di un vero e proprio fidanzamento, anche perché non sarebbe possibile senza la conclusione del rapporto di lei con il compagno. Ma l’ex cavaliere di Uomini e Donne, Mario Cusitore, si sarebbe incontrato con quest’altra donna e presumibilmente non solo una volta. Ma stavolta è proprio arrivato un avvistamento.

Ecco la bomba gossip su Mario, riportata dall’influencer Deianira Marzano: “Ciao Deia, ti seguo sempre. Sono una ragazza di Cassino, oscura il nome. Ieri qui c’era Mario Cusitore per un evento e c’era con lui anche Roberta Di Padua, che è di Cassino. Non sono riuscita a fare foto perché sono passata in macchina, lui era vestito di nero e lei di jeans. Comunque lui spesso a Cassino, vacci a capire”.

Roberta Di Padua dovrebbe essere ancora legata sentimentalmente all’ex di Ida Platano, Alessandro Vicinanza. Ma si è vociferato di una crisi tra i due nelle ultime settimane. Anche se alcuni ipotizzano che stiano fingendo per poter partecipare a Temptation Island. Ora questa nuova segnalazione, che tira in ballo Mario Cusitore. Un vero e proprio mistero.