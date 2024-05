Ciò che vi stiamo per raccontare su Ida Platano, dopo il fallimentare trono a Uomini e Donne conclusosi senza una scelta, potrebbe lasciarvi quasi scioccati. Ma l’ultima segnalazione ha tirato in ballo anche l’ex partner della donna, Riccardo Guarnieri, quindi da adesso in poi possiamo aspettarci qualcosa di incredibile. Siamo sempre nel campo delle indiscrezioni, ma la news è di quelle elettrizzanti.

Ida Platano, finito Uomini e Donne, sta provando a tornare alla vita quotidiana non senza difficoltà. Ma ora è finito al centro delle voci gossip pure Riccardo Guarnieri, infatti si sarebbe verificato qualcosa che potrebbe modificare del tutto il rapporto tra i due. Scopriamo insieme cosa è stato rivelato sul conto dell’ex cavaliere del dating show di Canale 5.

Ida Platano, dopo Uomini e Donne la voce su Riccardo Guarnieri

La voce gossip su Ida Platano, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne terminata nel peggiore dei modi, è stata rilanciata da Deianira Marzano. L’influencer ha citato pure Riccardo Guarnieri, infatti quest’ultimo pare stia attraversando un periodo non proprio tranquillo della sua vita. Ed ecco che l’ex tronista di UeD potrebbe tornare a parlare con lui.

L’anticipazione clamorosa su ciò che potrebbe accadere tra Ida e Riccardo è questa: “Pare che Riccardo sia in crisi con la sua fidanzata e abbia sentito Ida. A settembre ci sarà un ritorno?“. Quindi, lui potrebbe incredibilmente tornare a farsi vedere a UeD, se dovesse arrivare anche il benestare di Maria De Filippi, e potrebbe esserci un nuovo confronto con la Platano.

Una volta che la stagione estiva terminerà, scopriremo se davvero Ida Platano e Riccardo Guarnieri si riavvicineranno e potrebbe riscoccare la scintilla giusta.