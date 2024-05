Uomini e Donne, l’edizione che sta per concludersi – ultima puntata della stagione a fine mese – è stata incentrata sul trono di Ida Platano. Trono finito nel peggiore dei modi perché la parrucchiera di Brescia, tornata in trasmissione dopo un lungo passato da dama e una relazione durata circa un anno con Alessandro Vicinanza, è uscita dallo studio senza scegliere. Da single.

Aveva accettato così di rimettersi in gioco per provare a cercare l’anima gemella ma non ha avuto fortuna nemmeno come tronista. I due corteggiatori rimasti, Mario e Pierpaolo, non l’hanno convinta. Soprattutto il primo, che ha costretto Ida a fare i conti con segnalazioni su segnalazioni. Fino a quella che ha fatto traboccare il vaso: è stato beccato in compagnia di un’altra donna a Napoli con la quale ha trascorso diverse ore in un B&B.

Leggi anche: “Cosa mi hanno fatto”. Ernesto Russo choc dopo Uomini e Donne: avverte tutti





Mario dopo Uomini e Donne, la notizia

Una scoperta, questa, in parte confermata da Mario che ha spinto Ida a rifiutarlo ed eliminarlo. Ma ha anche scatenato la rabbia e la delusione dell’altro, Pierpaolo, che si è sentito usato dalla tronista e ha scelto di lasciare il programma. Questi, in breve, i fatti. Sappiamo anche, dalle anticipazioni, che Mario proverà in tutti i modi di riconquistare la fiducia di Ida ma invano.

Chissà se durante la pausa estiva di Uomini e Donne ci saranno sviluppi e chissà, sopratutto, se è vero che a settembre ritroveremo lo speaker radiofonico in studio. È infatti tutt’altro che escluso un ritorno di Mario a Uomini e Donne. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni ci sarebbe la possibilità di rivederlo nel cast del trono over come è già successo quest’anno con Ernesto, che dopo aver rinunciato a Ida è entrato a far parte del parterre senior della trasmissione.

“Potremmo ritrovarlo nel parterre over a settembre. Escluderei l’ipotesi del trono”, ha scritto l’esperto del dating show di Maria De Filippi lasciando intendere che l’ex corteggiatore non dovrebbe diventare uno dei nuovi tronisti e ripercorrere così il percorso di Ida. Il sogno di molti telespettatori è però quello di assistere a un colpo di scena tra i due nel corso dell’estate, sebbene lei sia stata categorica nei confronti di Mario.