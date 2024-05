Non è dato da sapere se a settembre ritroveremo alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne ma probabilmente Ernesto Russo non ci sarà. L’ex corteggiatore di Ida Platano che si era auto-eliminato salvo poi ripresentarsi dopo poche settimane ma come cavaliere, seppur acclamato da dame e pubblico, non ha avuto vita facile nel parterre in questi ultimi mesi. E anche se in tv ancora non lo abbiamo visto, ha lasciato il programma.

La puntata su Ernesto Russo andrà in onda nel corso della prossima settimana, che è anche l’ultima in cui il dating show di Maria De Filippi verrà trasmesso prima della pausa estiva. In breve, una serie di segnalazioni hanno riportato che il cavaliere uscirebbe fuori dal programma con altre donne. Ernesto non ha preso bene l’arrivo di queste voci e, piuttosto adirato, se ne è andato.

Ernesto Russo, la truffa dopo UeD

Succedeva in una registrazione di diversi giorni fa, dunque Ernesto Russo è già tornato alla sua vita di sempre. Subito dopo il suo addio ha condiviso una Storia criptica su Instagram: “Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno segnalato. La pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà. Viva l’amicizia, viva l’amore, viva il sesso, viva tutte le forme di libertà”.

Sotto il post non è sfuggito il like di Mario, anche lui ex corteggiatore di Ida e anche lui più volte segnalato. Ora rieccolo di nuovo super attivo sui social, dove però ha fatto sapere di essere rimasto vittima di una truffa. Su TikTok, infatti, pare che alcune persone si stanno spacciando per lui creando un profilo fake e, utilizzando le sue immagini, propongono investimenti truffa.

La notizia, per fortuna, è stata segnalata da alcuni utenti che, notando degli strani movimenti, hanno subito provveduto a contattare una persona vicina a Ernesto, nello specifico sua nipote e così lui ha potuto indagare. Pare che lo scopo della truffa fosse finalizzato ad invogliare i fan di Ernesto Russo, a spendere soldi: credendo di essere stati contattati dal cavaliere in persona sarebbero stati incentivati a fare dei regali all’ex volto di Uomini e Donne. Per fortuna la cosa è stata bloccata tuttavia non si sa ancora se qualcuno sia caduto in questa trappola.