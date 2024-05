Ida Platano ha lasciato Uomini e Donne senza arrivare alla scelta. Lo sappiamo da settimane ormai, ma il programma non è ancora finito per questa stagione e il pubblico aspetta di vedere i dettagli. Ha già assistito all’uscita di scena di Pierpaolo, uno dei due corteggiatori rimasti. Anche lui ha deciso di abbandonare lo studio al termine dell’ennesima lite con la tronista sfociata in una vera e propria sfuriata duramente condannata anche dal popolo dei social.

Pierpaolo ha detto di essere arrivato al limite, troppo palese l’interesse che Ida nutre per Mario nonostante tutte le segnalazioni. E a partecipato alla registrazione in questione solo per rispetto di Maria De Filippi e della redazione, ha aggiunto prima di rifugiarsi dietro le quinte. Ora le anticipazioni delle ultime puntate parlano di un altro confronto tra Ida e Mario.

Ida Platano, il pubblico di UeD contro

La tronista torna quindi in studio per parlare di nuovo con quello che da molti era dato come scelta. Nel dettaglio, dopo essere venuta a conoscenza delle bugie che le ha detto, si ritroverà di fronte un Mario pentito che vorrebbe cercare di riconquistare la sua fiducia. Ma niente da fare, questa volta sarà Ida a decidere di non concedergli una seconda chance.

Ha perso la fiducia nei suoi confronti e per questo motivo chiuderà definitivamente il suo percorso andando via dalla trasmissione da single. L’ennesima batosta per Ida Platano, che ci sperava di trovare l’anima gemella a UeD e nel momento dei saluti non ha saputo trattenere le lacrime. Ma cosa succederà a settembre, tornerà da dama?

Nel parterre per anni è stata tra le protagoniste indiscusse ma il solo pensiero di rivedere Ida Platano in studio ha scatenato subito molti fan, che ora sperano che Maria De Filippi le chiuda le porte e dia spazio a volti nuovi. “A settembre resti a casa, ormai le ha provate tutte. Basta”, ha scritto uno. E altri: “Rivederla ancora in trasmissione, direi che può trovarsi un uomo al di fuori del programma”, “Lasciatela a casa, basta gente falsa in quello studio“, “Ci sono tante altre donne che vogliono innamorarsi per davvero, non sarebbe giusto riaccoglierla nel cast degli over”.