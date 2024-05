Fiori d’arancio per l’ex protagonista di Uomini e Donne. Protagonista storico che il pubblico di Maria De Filippi non può aver dimenticato nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione al dating show di Canale 5. Oggi ha cambiato vita, ha definitivamente archiviato il suo percorso in televisione per dedicarsi a pieno alla sua attività da personal trainer. E ha trovato l’amore vero che l’ha spinto verso il grande passo, quello del matrimonio.

La cerimonia è stata celebrata qualche giorno fa in chiesa, poi i festeggiamenti con parenti e amici. A darne notizia, ovvio, i novelli sposini che tra le Storie Instagram hanno pubblicato la prima foto da marito e moglie. Felici, probabilmente in auto dopo il ‘Sì’, con in primo piano le fedi al dito. “Per sempre amore mio”, la dedica di lei, Valentina, sotto lo scatto condiviso.

Uomini e Donne, l’ex protagonista si è sposato

Emanuele Trimarchi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e scelta di Anna Munafò che ha da poco sposato la compagna Valentina Bove. Bisogna riavvolgere il nastro al 2014, quando si presenta come corteggiatore dell’allora tronista che, appunto, decise di uscire dal programma insieme a lui preferendolo a Marco Fantini.

Ma una volta terminato il percorso a Uomini e Donne, la coppia ha iniziato a frequentarsi a telecamere spente ma la storia non è durata molto: è infatti finita di lì a poco. Qualche anno dopo però lo stesso Emanuele Trimarchi è tornato nel programma di Maria De Filippi e tentò di conquistare un’altra tronista ma non andò bene.

Non scattò la scintilla con Sara Affi Fella, che infatti, dopo una breve conoscenza decise di eliminarlo. Ma alla fine l’amore per Emanuele Trimarchi è arrivato e dopo qualche frequentazione ha conosciuto Valentina Bove, oggi diventata sua moglie.