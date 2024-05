Uomini e Donne, non solo con Mario Cusitore ma anche con Pierpaolo Siano è successo il caos al trono di Ida Platano. Siamo alle battute finali ormai, come è noto fra pochi giorni questa edizione andrà in pausa estiva per tornare poi a settembre con nuovi protagonisti e soprattutto siamo alla fine del percorso della parrucchiera di Brescia. Ha lasciato il programma senza una scelta ma quello che è successo durante e dopo l’ultima puntata merita spazio.

Se per Mario la fiducia era venuta meno dopo l’ultima segnalazione in parte ammessa, con Pierpaolo Ida non ha avuto questi problemi ma il suo atteggiamento e corteggiamento non l’hanno convinta a iniziare un nuovo capitolo con lui. Che come anticipavamo è stato grande protagonista dell’ultima puntata andata in onda e ha fatto persino piangere la tronista.

UeD, il gesto di Pierpaolo dopo la sfuriata di Ida

Dopo la sfuriata in studio contro Ida, accusata di nutrire interesse solo verso Mario, Pierpaolo ha salutato Maria De Filippi e abbandonato il programma. Non prima di urlarle contro “Impara a fare la donna, fai questo da 7 anni”. Un’uscita di scena forte, giudicata eccessiva anche dai presenti in studio che gli hanno recriminato di non averci mai tenuto davvero.

Ma Pierpaolo non sembra essere pentito per il suo comportamento e infatti, finita la puntata di UeD, ha pubblicato una Storia su Instagram in cui ha lanciato un’altra palese stoccata all’ex tronista. Anche se il nome di Ida Platano non è stato fatto in maniera esplicita, infatti, i riferimenti a lei sono parsi ovvi a tutti. Il corteggiatore di Avellino ha esordito scrivendo come il rispetto sia un atto d’amore.

Rispetto che, a suo avviso, lui ha sempre avuto rispetto sia della Platano, sia di se stesso e proprio per questo ha preferito andare via nel momento in cui ha avuto la sensazione di essere stato calpestato. Poi un’altra frase a effetto: “Ciò che semini raccogli“. Tantissimi utenti e telespettatori di Uomini e Donne sembrano essere dalla parte di Ida in questa circostanza e infatti sta ricevendo tantissimi messaggi di affetto da parte dei suoi fan, come mostrato con i repost.