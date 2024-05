“L’ha sposata ieri”. Morte Franco Di Mare, il matrimonio solo 24 ore fa: chi è la moglie Giulia Berdini

Il giornalista Franco Di Mare è morto “abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari”. Nelle scorse settimane era tornato in tv, a Che tempo che fa, per raccontare della drammatica situazione di salute dovuta al mesotelioma, una grave forma tumorale legata all’esposizione alla sostanza tossica dell’amianto. “Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce”, aveva detto a Fabio Fazio nel programma Che Tempo Che Fa, parlando anche delle pesanti affermazioni sul comportamento che gli ha riservato la Rai dopo la scoperta della malattia.

Franco Di Mare aveva confidato nelle scorse settimane di avere poco da vivere e aveva collegato la sua malattia ai tanti servizi da inviato di guerra, soprattutto quando si trovava in ex Jugoslavia: “Si prende perché si respirano particelle di amianto senza rendersene conto: una fibra di amianto è 6mila volte più piccola e leggera di un capello. Una volta liberata nell’aria non si deposita più per terra, uno la respira senza rendersi conto”.

Franco Di Mare, celebre giornalista della Rai scomparso il 17 maggio 2024, lascia la moglie Giulia Berdini e l’ex moglie Alessandra, con cui ha adottato la figlia Stella, conosciuta in un orfanotrofio proprio a Sarajevo, quando lavorava come inviato di guerra per la Rai.

Franco Di Mare si era sposato ieri dopo otto anni di fidanzamento con Giulia Berdini, classe 1991, che lavora per una società di ristorazione. La loro relazione è nata nella sede Rai di Saxa Rubra, dove lei era responsabile del catering del bar interno. Di Mare lascia anche una figlia, Stella, adottata a 10 mesi di vita quando il giornalista era inviato di guerra a Sarajevo.

“Andai perché era stato colpito da una granata. Fu una fortuna che solo in due rimasero feriti”, raccontò il giornalista. Stella aveva poco più di 10 mesi quando Franco Di Mare la notò tra gli altri piccoli orfani e decise di imbarcarla su un volo della Croce Rossa diretto in Italia, per poi adottarla. Dopo la fine del matrimonio con Alessandra, Franco Di Mare ha avuto una relazione con Giulia Berdini, classe 1991, che lavora per una società di ristorazione.

Come riporta l’agenzia Dire, Franco Di Mare e Giulia Berdini si sono sposati giovedì 16 maggio, appena 24 ore prima la scomparsa del giornalista. Sono stati fidanzati per otto anni. La loro relazione è nata nella sede Rai di Saxa Rubra, dove lei era responsabile del catering del bar interno. “La donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io”, aveva racconto il giornalista scomparso.