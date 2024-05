Da quando Kate Middleton ha annunciato di avere un cancro si sono diffuse speculazioni sulle possibili cause e sui trattamenti della malattia. Era stata la stessa principessa del Galles a renderlo noto con un messaggio in video al Paese. Svelato a distanza di oltre due mesi il misterioso intervento chirurgico all’addome a cui si era sottoposta. La principessa, seduta su una panchina con un maglione bianco a strisce nere, aveva parlato ai sudditi per due minuti.

“Ho un cancro”, aveva detto Kate Middleton scioccando tutti con il suo annuncio. “Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse adatto per loro, e per rassicurarli che starò bene”. “Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mente, nel corpo e nello spirito”, le parole della principessa.

Accanto a lei il marito William: “È una grande fonte di conforto e rassicurazione. Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre continuo le cure. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sulla guarigione completa”, aveva sottolineato la principessa.

Da quando Kate Middleton ha annunciato la malattia sono saltate fuori diverse teorie e l’ultima, rilanciata dai media britannici, riguarda il tipo di cancro che ha colpito la principessa e futura regina della Gran Bretagna. Si tratterebbe di un tumore alla cervice uterina, dovuto da una infezione da papillomavirus umano (HPV). Questo collegamento ha acceso un dibattito sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa malattia, che si può prevenire effettuando test di screening come il pap test e il test HPV.

In Italia è possibile effettuare anche dei vaccini a partire dagli undici anni per maschi e femmine, perché anche i maschi possono sviluppare alcuni tipi di cancro associati a questa infezione. Il virus HPV viene trasmesso principalmente attraverso i rapporti sessuali, anche se non è necessario avere un rapporto sessuale completo. Kate Middleton ha parlato di chemioterapia preventiva per prevenire la diffusione del cancro, protocollo che sta seguendo anche il suocero, il re Carlo III. Ovviamente la notizia non è stata confermata dalla casa reale, si tratta di indiscrezioni lanciate dalla stampa britannica.