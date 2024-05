“Sostituita da lei”. Re Carlo, decisione inevitabile su Kate Middleton: chi arriva al suo posto e cosa farà

Importante decisione di re Carlo su Kate Middleton. Infatti, visto che la principessa del Galles non è in buone condizioni a causa della sua lotta contro il cancro, ha deciso di scegliere una sostituta. La notizia è rimbalzata già dappertutto e a confermare tutto sono i tabloid inglesi. Purtroppo lei è attualmente ancora nella dimora del Norfolk, ad Ammer Hall, e non la vedremo ancora per un bel po’ di tempo.

Re Carlo ha fatto questa scelta drastica, ma necessaria, e probabilmente avrà subito avvisato sia Kate Middleton che il principe William. Lei dovrà rimanere a riposo per un tempo ancora indefinito e quindi la sua sostituta potrebbe prendere il suo posto, in particolare in occasione di eventi fondamentali per l’intera famiglia reale.

Re Carlo, decisione su Kate Middleton: scelta una sua sostituta

In attesa di capire quando si guariranno del tutto, re Carlo sembra essere quello messo meglio essendo anche ritornato in pubblico. Kate Middleton sta facendo preoccupare i sudditi, infatti il suo stato di salute potrebbe essere peggiore rispetto alle previsioni. E la sua sostituta è una persona della Royal Family, ovviamente molto amata e conosciuta dai sudditi.

Ci saranno diversi appuntamenti istituzionali per re Carlo e Kate non potrà seguirlo. Al posto della Middleton ci sarà la principessa Beatrice, ovvero la figlia di Andrew, fratello del sovrano, e di Sarah Ferguson. La 35enne sarà anche presumibilmente in Giappone, durante la visita di Stato del monarca. Beatrice ha una laurea in Storia delle idee e suo marito è l’italiano Edoardo Mapezzi Mozzi, che lavora come immobiliarista.

Beatrice e suo marito sono diventati genitori di Sienna Elizabeth nel 2021, mentre le loro nozze erano state celebrate l’anno prima.