“Sta molto peggio di quanto si creda”. Kate Middleton, rivelazione choc. Tira e molla sulle notizie inerenti alle condizioni di salute della principessa di Galles. Se fino a qualche giorno fa i tabloid inglesi parlavano di “forte ripresa” e “benessere”, questo inizio settimana segna invece un repentino peggioramento delle notizie. Non sappiamo cosa sia capitato di preciso, visto che da Buckingam Palace non arrivano conferme o smentite sulla faccenda.

La principessa Kate, erede al trono insieme al marito, ha scoperto solo qualche mese fa di essere malata di cancro a seguito di un’operazione di routine. Ma cosa si sa di preciso? Niente di ufficiale, se non che il principe William stia facendo sapere a tutti che la moglie “sta molto meglio”. Eppure alcuni rumors parlano di un aggravamento delle condizioni di salute per Kate Middleton.





A parlarne, in Italia quantomeno, è Umberto Brindani, direttore di Gente, che a Porta a Porta ha riferito alcune informazioni riguardo stato di salute di Kate Middleton. L’uomo dice che la principessa sarebbe stata operata da un’equipe italiana: “La notizia che abbiamo dato sui medici del Gemelli coinvolti nell’operazione non ha trovato conferme ma neanche smentite e questo, per chi conosce come funzionano le cose, è a suo modo una conferma”.

E ancora: “Facevano parte di un’equipe multidisciplinare e internazionale. Per quanto riguarda lo stato di salute di Carlo e di Kate, il principio di privacy vale anche per loro. Però, senza entrare nei dettagli, quello che noi abbiamo saputo è che, a differenza di quanto si dice a Londra, le condizioni di Carlo e soprattutto di Kate siano più gravi di quello che si tende a dire.

Non sappiamo che tipo di tumore abbiano l’uno e l’altra. Riceviamo solo rassicurazioni ma non è detto che tutto stia andando bene”. E chiaramente anche Bruno Vespa ci resta di sasso dopo queste parole che non solo non tranquillizzano, ma buttano addosso ai fan della coppia più dubbi che altro. E pensare che lo stesso William, incontrando dei sudditi per strada aveva detto: “Stiamo tutti bene, grazie“.

