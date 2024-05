L’ultimo gesto clamoroso di Re Carlo verso il figlio Harry. Nelle settimane scorse si è molto parlato di un possibile riavvicinamento del principe Harry nei confronti del padre dopo un lungo periodo fatto di tensioni e incomprensioni. Lo stato di salute del sovrano avrebbe spinto il secondogenito, secondo alcuni, a mettere da parte l’astio e tentare di ricomporre il rapporto.

Proprio recentemente il principe Harry è tornato nel Regno Unito per partecipare mercoledì 8 maggio al decimo anniversario degli Invictus Game. Era da febbraio scorso quando incontrò il papà per una visita lampo dopo la notizia del tumore che il marito di Meghan Markle non rientrava nel Paese natio. In teoria dovrebbe incontrare Carlo, ma la realtà sembra ben diversa.

Leggi anche: “Ma perché? I bambini non c’entrano…”. Harry e Meghan, il gesto choc della Famiglia reale sul loro figlio Archie





Cosa farà il principe Harry e chi incontrerà

Secondo le ultime indiscrezioni il principe Harry non incontrerà il fratello William e neppure sua moglie Kate Middleton. Mentre Re Carlo è arrivato martedì 7 maggio a Clarence House dal Castello di Windsor, il duca di Sussex è atterrato a Londra nel pomeriggio. È da solo, senza la moglie Meghan Markle, 42 anni, e i figli Archie, 5 anni, e Lillibet, 2 anni. Negli ultimi giorni si era parlato di telefonate da parte del sovrano per vedere i nipotini, notizia non confermata.

Ora in tanti si aspettano che Harry incontri Carlo, ma a quanto pare ciò non avverrà. “In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sul fatto se il Duca incontrerà o meno suo padre mentre si trova nel Regno Unito – fa sapere una fote a People – sfortunatamente non sarà possibile a causa della decisione di Sua Maestà. Il Duca ovviamente è a conoscenza dell’agenda degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto”.

Stesso discorso per Camilla: “svariate fonti – si leggeva sul Mirror – rivelano che la regina Camilla non si unirà alla festa. Si prevede che dirà al figliastro “Ho altri impegni””. Harry dovrebbe alloggiare in un hotel a Londra e tenere un discorso mercoledì 8 maggio per l’anniversario dei giochi da lui fondati nel 2014. Secondo l’Independent il principe parteciperà anche martedì 7 maggio ad alcuni eventi legati agli Invictus. All’evento, come riportato da Page Six, nei giorni scorsi, non parteciperà nessun parente stretto di Harry nonostante sia William che altri membri della Royal Family siano stati invitati.

“Dolori terribili”. Re Carlo, nuove notizie sulla salute smentiscono la versione ufficiale