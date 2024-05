Momento sempre più teso nella Royal Family. Harry e Meghan Markle hanno ricevuto una notizia negativa, che ha coinvolto il figlio Archie. E i sudditi sono rimasti senza parole, infatti non si sarebbero mai aspettati così tanta cattiveria. E invece la cosa peggiore si è materializzata in una delle giornate che, teoricamente, doveva essere meravigliosa per la coppia.

Harry e Meghan Markle non si attendevano questa decisione che avrebbe coinvolto il figlio Archie. Il 6 maggio c’è stato il compleanno del piccolo ed ecco che è successo qualcosa di inaspettato e molto brutto. I tabloid inglesi ne hanno parlato nelle ultime ore e la notizia ha iniziato a fare il giro della rete anche in Italia. Vediamo cosa è accaduto nelle scorse ore.

Harry e Meghan Markle, il brutto gesto contro il figlio Archie dalla Royal Family

Harry e Meghan Markle hanno trascorso una giornata felice il 6 maggio, infatti c’è stato il quinto compleanno del figlio Archie, nato nel 2019. Ma una decisione presa dalla famiglia reale ha gettato tutti nello sconforto e fatto immaginare che le diatribe non sono state risolte. Chi sperava in una riappacificazione dovrà evidentemente restare molto deluso.

In occasione del compleanno di Archie, dagli account ufficiali della Royal Family non sono arrivati i messaggi di auguri verso il bambino. Quindi, è stato snobbato del tutto questo giorno invece fondamentale per Harry e Meghan. E quindi la sensazione è che i legami con re Carlo e il fratello William da parte di Harry non sono affatto migliorati.

Invece tutti coloro che apprezzano Harry e Meghan hanno invaso le pagine social per augurare il meglio al piccolo Archie in questa ricorrenza così importante e positiva.