“Una grave malattia”. Letizia Petriz, la rivelazione choc privatissima. La ragazza, appena uscita dal Grande Fratello, ha voluto raccontare un fatto molto privato che riguarda la sua famiglia. Il tutto nasce in occasione di una lunga intervista a Casa Chi in cui ci si chiedeva come andasse la storia d’amore tra lei e Paolo Masella. Per chi non lo sapesse, i due si sono conosciuti nella casa di Cinecittà, circondati dalle telecamere.

>> “Perla? Già dimenticata”. Grande Fratello, le immagini rivelano la peggiore delle verità

La giovane usciva una storia turbolenta molto discussa, sopratutto fuori, dalla sua ex. Letizia infatti è stata accusata di episodi molto gravi, che però non hanno avuto un seguito. Ora con Paolo però sembra aver trovato la sua stabilità e le cose tra i due sembrano andare molto bene. Nell’intervista Letizia ha raccontato a Casa Chi: “La lontananza ha aumentato il desiderio di stare insieme”.





“Una grave malattia”. Letizia Petriz, la rivelazione choc privatissima

A quel punto l’ex gieffina ha anche parlato della possibilità di una convivenza tra i due. Ma è a questo punto che la giovane fa una confessione che ha lasciato di sasso molti fan. “Spesso noi donne tendiamo a farci sminuire anche se il ragazzo con cui stiamo è un bravissimo ragazzo – ha spiegato Letizia Petris a Casa Chi”.

E ancora: “Quando ho conosciuto la parte più dolce e romantica di Paolo a livello sentimentale mi sono resa conto che tanti uomini ti fanno sentire una grande donna. Dentro la casa abbiamo tutelato il nostro rapporto perché, vedendo anche gli altri, pensavamo ed eravamo convinti che avrebbero potuto ‘negativizzare’ il nostro rapporto, abbiamo preferito cavarcela da soli. La convivenza?”

Conclude Letizia Petris: “Ne abbiamo parlato tanto. Io sono abituata a vivere in campagna, mare, giardino. Mia nonna ha una grave malattia e ha bisogno del supporto mio e di mia mamma, per il momento è complicato. Più avanti vedremo come organizzarci, se scende lui o vado io. Anche se abitiamo lontani ci vediamo spesso e vedo più Paolo che mia mamma”.

Leggi anche: “Non c’è più vergogna”. Perla Vatiero, che figura: è una caduta di stile che fa discutere