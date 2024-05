Brutta scoperta per Perla Vatiero, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello si è trovata a fare i conti con una situazione del tutto inaspettata per lei. E’ avvenuto tutto poco fa e la notizia sta facendo rapidamente il giro del web, provocando molte reazioni. Una situazione decisamente negativa per Perla, reduce dal trionfo nel reality condotto da Alfonso Signorini. Da capire se adesso per l’ex gieffina potrà esserci una svolta.

Avevamo lasciato Perla dopo la finale del Grande Fratello in un momento di felicità massima, sia sul fronte “professionale” (possiamo dire che ormai è una professionista dei reality) che su quello sentimentale. Grazie proprio al Grande Fratello Perla ha ritrovato l’amore del suo fidanzato storico Mirko Berunetti. I due hanno deciso di darsi una seconda possibilità, anche se non sono andati a convivere come sperava una parte del pubblico.

Perla Vatiero, scoperta choc sulla vincitrice del Grande Fratello

Perla è impegnata da settimane in una serie di attività promozionali. L’abbiamo vista spesso sui suoi profili social sponsorizzare diverse tipologie di prodotti: tute, bevande dimagranti, piastre per i capelli. A volte le è capitato di presenziare da sola o in compagnia di Mirko anche ad alcuni eventi sempre di natura commerciale.

Ieri Perla era a Napoli per partecipare a un evento nel centro storico della città. Ed è qui che come mostrano alcuni video postati da vari utenti, Perla ha ricevuto la notizia che qualsiasi personaggio che vive di popolarità vuole evitare. Ad attenderla infatti c’erano solo pochissime persone.

Va detto che spengendosi i riflettori del Grande Fratello era quasi fisiologico un calo dell’interesse del pubblico verso i concorrenti del reality che “vuoi o non vuoi”, per dirla come Perla Vstiero, per quasi otto mesi sono entrati nelle case degli italiani attraverso la televisione.

#GrandeFratello a Naples max 50 persone…sta perdendo colpi la diva 😂🤣 pic.twitter.com/Bvm05W9jSJ — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) May 12, 2024

Ovviamente la notizia ha scatenato gli haters di Perla: “A Naples max 50 persone…sta perdendo colpi la diva”. Perla comunque gode ancora di un discreto seguito almeno sui social. Di recente i suoi fan si sono dati appuntamento per organizzare in suo onore una grandissima festa.

Nei mesi scorsi invece avevamo visto il suo fidanzato Mirko girare accompagnato da guardie del corpo per tenere lontani i fan durante alcune ospitate in locali pubblici. Chissà se anche per lui adesso è cambiato il vento. Si scoprirà nei prossimi mesi.