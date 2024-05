Dopo oltre un mese dalla vittoria del Grande Fratello, Perla Vatiero sta continuando a far parlare di sé. Ma in questo caso non c’entra nulla il suo fidanzato Mirko Brunetti, col quale le cose sembrano andare sempre meglio. Nelle ultime ore è tornata a farsi vedere su Instagram attraverso alcune stories e qui ha fatto un annuncio, che ha lasciato tutti sbalorditi.

Finito il Grande Fratello, Perla Vatiero ha continuato a ricevere affetto da tantissima gente. Ma stavolta c’è chi è andato veramente oltre, infatti è stata sorpresa da un gesto clamoroso e scioccante. E non sono mancate nemmeno le critiche, visto che per alcuni si sarebbe esagerato troppo in questa circostanza. Invece l’ex gieffina è parsa al settimo cielo.

Leggi anche: “L’ho lasciato fuori casa”. Beatrice Luzzi, decisione inevitabile con Giuseppe Garibaldi





Grande Fratello, Perla Vatiero sorpresa dai fan: “Ma che spreco…”

L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti avuto dei regali super costosi dai fan, ovvero i Perletti, e Perla Vatiero ha raccontato così l’evento: “Sto aprendo con voi la scatola che mi è arrivata un po’ di giorni fa. Voi siete matti, non so quante cose avete regalato a me e a Mirko. Veramente, questa è argilla, wow. Questo lo faremo. Bellissima, stupenda. Da notare il piccione sulla tazza. Poi una smartbox. Sono troppo curiosa di aprire le scatole, sembro una bambina”.

E ancora Perla: “Sono super felice ogni volta che apro i vostri pacchi. Grazie alle vostre lettere e alle vostre parole mi rendo conto quanto amore e affetto ci dare. Siete sempre presenti, per me dirvi un semplice grazie è davvero poco“. Come scritto dal sito Novella 2000, i doni comprendono appunto due scatole di Hermes e cappelli con la visiera griffati Jacquemus. E sarebbero stati spesi tanti soldi per questi regali.

Novella 2000 ha aggiunto che i cappelli di visiera col marchio di lusso in questione possono costare da un minimo di 110 a un massimo che può andare oltre i 300 euro. Per tanti è uno spreco di denaro, mentre altri sono felici di rendere gioiosa Perla.