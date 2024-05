Rivelazione molto particolare di Beatrice Luzzi, che si è soffermata sul rapporto con Giuseppe Garibaldi nel corso della sua ospitata da Giulia Salemi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha preso parte al podcast Non lo faccio per moda della fidanzata di Pierpaolo Pretelli e ha svelato un retroscena molto curioso sul compagno di avventura nella casa più spiata d’Italia.

Alcuni giorni fa, come ricordato dal sito Novella 2000, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono fatti vedere assieme e c’è chi sogna ancora una liaison amorosa. Ma ora l’attrice di Vivere ha lasciato tutti senza parole, visto che ha fatto una comunicazione sul bidello calabrese che veramente è stata inaspettata. Vediamo cosa è successo dopo il Grande Fratello.

Beatrice Luzzi parla di Giuseppe Garibaldi: “Cosa gli ho dovuto fare”

Beatrice Luzzi ha raccontato a Giulia Salemi un episodio che ha coinvolto Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, terminata l’esperienza del GF, aveva deciso di incontrare la donna con la quale aveva instaurato un rapporto particolare. Avrebbero dovuto vedersi nell’abitazione di lei, ma è successo qualcosa che ha impedito questo faccia a faccia.

Garibaldi portava 30 minuti di ritardo e Bea non gli ha potuto permettere questo incontro con lei e i figli: “Gli ho risposto a telefono e gli ho detto che a breve saremmo dovuti andar via. Per me sono giornate molto impegnative, lui aveva insistito per vedermi. Sono riuscita a ricavargli tre quarti d’ora per vederlo, lui è arrivato in ritardo e non l’ho fatto salire“.

ferma a quell’altro rimbalzato al citofono come un testimone di geova qualsiasi pic.twitter.com/zGBnz53UjD — nina (@chetimportaaa) May 6, 2024

Chissà se Garibaldi, una volta appreso di questa dichiarazione di Beatrice, non vorrà replicare e spiegare il motivo di quel ritardo che gli ha provocato il mancato incontro con l’attrice.