Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, solo qualche giorno fa la notizia di un momento no per la coppia nata al Grande Fratello. Lei abita a Milano, lui a Roma e le incomprensioni non devono aver aiutato il rapporto a distanza, fatto sta che di punto in bianco lei ha scritto un lungo messaggio su Instagram per aggiornare i fan. “Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro, e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose”, ha esordito Greta.

E ancora: “In questo momento risponderò solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia. Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi, però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose, e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto che riguarda me e la mia vita”.

Sergio del GF, la foto che spegne le voci

“Per il momento vi chiedo solo per favore di accettare la nostra decisione. Vi amo”, aveva concluso. Sergio è rimasto in silenzio per giorni. Poi ha rotto il silenzio, viste le tante domande del pubblico. Ha ammesso di essere stato “più assente del solito” perché “avendo tralasciato in questi tre mesi tutto ciò che ho costruito in questi anni, ho dovuto dedicare del tempo per riprendere in mano tutto quanto”.

Ha poi promesso di “recuperare presto”, ma su Greta nessun accenno. Ora però arrivano belle notizie per i fan dei Sergetti perché Sergio si è fatto vedere con la mamma della sua fidanzata, Marcella Bonifacio. Che non è mai stata troppo fan della coppia, ma questa volta ha voluto chiarire che il rapporto tra lei e Sergio è molto forte mostrandosi con lui.

Marcella che zittisce tutti facendo vedere Sergio, oggi non la ferma nessuno #sergetti pic.twitter.com/VLwQeGkuQ1 — sisonokevin (@si_sonokevin) May 3, 2024

“Perché non era alla festa di Vittorio? Stava a surfare, avete visto le storie”, ha commentato mamma Marcella spiegando il motivo dell’assenza del ragazzo al compleanno dell’ex GF. E ha aggiunto: “Rispondo a quelle streghe malefiche, vergognatevi a scrivere ‘Sergio è venuto da Roma per andare a trovare la mamma di Greta’. Ma ce la fate? Quanto rosicate”. Insomma sembra aver smentito una volta per tutte la crisi tra Sergio e Greta. I fan, nemmeno a dirlo, hanno ricominciato a sognare.