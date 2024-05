Sta facendo discutere tantissimo il video del benzinaio anziano che ha usato una pompa per compiere degli atti osceni. Ovviamente le immagini sono diventate virali in poco tempo e sui social network non si fa altro che parlare di quest’uomo. Sono stati gli utenti a fornire maggiori informazioni sul luogo in cui si è verificato questo episodio e subito si sono cercate altre news.

Qualcuno ha quindi girato questo video, ritraente il benzinaio che ha utilizzato una pompa per questi atti osceni. Il sito Tag24 ha dedicato un articolo sulla questione e c’è anche qualche dubbio su chi possa essere realmente l’autore di questo gesto veramente incredibile al distributore. Ma vediamo insieme cosa si sa finora e in particolare quali dettagli appaiono certi.

Leggi anche: “Guarda qui!”. Un banale momento al mare, poi l’imprevisto: tutto ripreso. E tutti basiti

Video benzinaio che usa pompa per atti osceni: cosa si sa finora

Entrando nei particolari, in questo video del benzinaio che prende una pompa per fare benzina ma compie clamorosamente degli atti osceni, lui se l’è infilata nel suo sedere presumibilmente per eccitarsi. Infatti, ha i pantaloni abbassati e si tocca anche le parti intime. Il suo scopo era presumibilmente quello di riuscire a masturbarsi, ma ha deciso di farlo in pubblico.





Tag24 ha scritto che, nonostante tutti parlino di benzinaio, non è detto che sia un lavoratore della stazione di servizio il protagonista del video. Il filmato è chiamato esattamente ‘benzinaio di Brescia‘, dunque si sarebbe verificato nella città lombarda. L’autore del gesto assurdo potrebbe essere un automobilista o semplicemente qualcuno di passaggio, che era nei pressi della zona e che ha deciso di recarsi alla stazione IP.

I meme su questo protagonista sono diventati tantissimi, quindi un semplice episodio è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. C’è da dire che i commenti degli utenti sono stati diversi. Infatti, c’è chi si è mostrato disgustato e preoccupato dalla visione di simili immagini e chi invece ha riso moltissimo davanti a questo gesto.