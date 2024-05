“Lo amo”. Chiara Ferragni, la dedica d’amore arriva all’improvviso. Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, a differenze dell’ex, non è stata mai vista in compagnia di altri uomini. Federico d’altro canto è finito in mezzo a diverse paparazzate con diverse ragazze, ma nessuna è stata poi confermata come attuale compagna. Chiara invece si è focalizzata sul lavoro, dopo il disastro comunicativo derivato dal Pandoro-gate.

Ed ecco che una volta a casa, dopo interminabili viaggi oltreoceano e non solo, la famosa imprenditrice digitale torna a far parlare di sé e del suo privato. La donna, mamma di Leone e Vittoria, in queste ultime ore è stata intravista con un suo storico amico e chiaramente il gossip è esploso subito. Non solo, la ragazza ha anche commentato quegli scatti con “Io lo amo”. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza.





La Ferragni è tornata a Milano dopo un periodo tra Roma e Capalbio. Qui è stata insieme al suo amico Angelo Tropea con cui sembra aver visto gli Internazionali BNL d’Italia e, tra gli ospiti all’evento anche una ex storica di Fedez: Giulia Valentina. Non sembra che tra le due ci sia stato qualche rapporto, ma chi può dirlo con sicurezza se non le interessate. Poi come dicevamo a Capalbio ed ecco lo scatto con Tropea.

Nella stories su Instagram, Chiara Ferragni scrive: “Io e Angi siamo migliori amici da 17 anni e sta trascorrendo tutti i fine settimana con me e io lo amo”. Ma chi è Angelo Tropea? Come ha riferito la ragazza si tratta di uno degli amici più stretti di Chiara Ferragni. Angelo è membro del suo team sin dagli esordi del blog di “The Blonde Salad” e sembra, a dire della donna, una figura importantissima nella sua evoluzione artistica internazionale.

Lavorativamente parlando, Tropea è stato un PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand, fino al 2018, poi l’uomo si è allontanato da quel mondo ma i due sono rimasti comunque molto amici. Angelo Tropea è oggi il direttore marketing di The Rome EDITION, il primo hotel italiano di lusso a Roma che fa capo a Marriott International. Ma tra i due c’è qualcosa, oltre che una grande amicizia? Staremo a vedere.

