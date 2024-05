Chiara Ferragni avrebbe avuto un flirt con un cantante italiano molto amato. La notizia è di quelle clamorose e ha lasciato tutti senza parole. Nessuno avrebbe mai pensato a questa coppia, ma ora che lei si è lasciata con Fedez è uscita fuori questa informazione che ora sta diventando virale. Uno dei maggiori esperti ha voluto rilanciare questa news interessante attraverso una trasmissione radiofonica.

Infatti, si pensa che Chiara Ferragni abbia avuto questo flirt col cantante italiano perché sono stati visti insieme proprio in occasione del compleanno dell’artista. Non ci sono mai state conferme in via ufficiale, ma non sono mai giunte nemmeno le smentite definitive su questa segnalazione. E ora è tornata in auge la possibilità che possa esserci stato del tenero tra i due.

Chiara Ferragni e il flirt col cantante italiano: cosa si sa

A rivelare tutto su Chiara Ferragni e il presunto flirt col cantante italiano è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista è intervenuto su Radio Marte e qui ha fatto vedere delle immagini, tratte da un filmato di diverso tempo fa, in cui c’è l’imprenditrice digitale al compleanno dell’artista coinvolto dalla notizia di gossip. E si è immaginato che ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia.

Il cantante in questione è Achille Lauro, come svelato da Parpiglia: “Si vociferava proprio tempo fa di un flirt, mai confermato ma nemmeno smentito, tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. Farei rivedere il video del compleanno di Achille in cui abbiamo detto che c’era Tananai, Hell Raton, il suo avvocato. A un certo punto appare anche lei con un vestito rosso e lungo. Se guardate le immagini, voi donne, capirete che l’occhio è uno di quelli carini”.

Non resta che attendere qualche eventuale presa di posizione da parte di Chiara o di Achille per capire se ci sia una base di fondamento oppure se questa notizia non sia vera.