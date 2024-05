Clamorosa bomba gossip su Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale potrebbe aver confermato in qualche modo il suo interesse verso un campione e in questo modo il matrimonio con Fedez sarebbe definitivamente archiviato. A proposito del rapper, sono ore di grande apprensione per le sue condizioni di salute perché sarebbero più gravi del previsto, stando al suo staff.

Ma tornando a notizie certamente meno delicate, Chiara Ferragni avrebbe compiuto un gesto molto importante che certificherebbe il suo interesse per il campione. E quindi un’ipotetica frequentazione col vip sarebbe all’orizzonte. Ci sono già i primi indizi su questo argomento, riportati dal sito Angolo delle Notizie, e ora si aspettano altre prove schiaccianti.

Leggi anche: “Col collega di Fedez”. Chiara Ferragni, la vera bomba gossip sul cantante italiano. Pizzicati così





Chiara Ferragni avrebbe un interesse verso un campione: chi è

Entrando maggiormente nello specifico, Chiara Ferragni avrebbe manifestato il suo interesse nei riguardi di un campione dello sport. Addirittura Angolo delle Notizie parla proprio di vero e proprio flirt, anche se non ci sono finora avvistamenti o segnalazioni particolari. Ma entrambi hanno cominciato a seguirsi ufficialmente sui rispettivi profili Instagram.

Chiara Ferragni potrebbe essere attratta dal tennista Alexander Zverev, che ha vinto gli Internazionali d’Italia, svoltisi nella capitale Roma. L’influencer ha pubblicato proprio delle foto che l’hanno ritratta, mentre seguiva i match di questo sport. Poi, spulciando sui social, ci si è accorti che lei è diventata una follower dello sportivo e quest’ultimo ha fatto altrettanto.

Zverev, 27 anni, è tedesco ma è originario della Russia. Ritenuto uno dei più grandi tennisti della sua generazione, ha già vinto ben 22 tornei. Il 13 giugno del 2022 ha anche conquistato il secondo posto. A Tokyo 2020 ha vinto la medaglia d’oro olimpica. E chissà se diventerà davvero il nuovo amore di Chiara oppure se ci sia stato solo un segui puramente amichevole.