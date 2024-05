Prima a Temptation Island poi al Grande Fratello, Greta Rossetti ormai è un volto noto per il pubblico televisivo. Anche sui social è molto attiva da quando si sono spente le luci della casa di Cinecittà ed è lì che qualche giorno fa ha aggiornato i fan sulla sua relazione con Sergio D’Ottavi, anche lui ex gieffino. Non si sono lasciati come si vociferava, ma con una Storia Greta ha fatto chiarezza raccontando della loro decisione di non mostrarsi insieme sui social.

“Ci sono dei momenti in cui hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano”, ha spiegato Greta aggiungendo che se la loro storia dovesse arrivare al capolinea, sarebbe stata sua premura informare i fan. Dopo la breve storia con Mirko Brunetti naufragata prima del GF, Greta Rossetti vuole andarci piano con il nuovo compagno, come raccontato anche a Verissimo.

Greta Rossetti dopo il GF: “Mi devo operare”

Appena finito il Grande Fratello, a Silvia Toffanin Greta aveva spiegato di non voler correre con Sergio per godersi la conoscenza senza saltare tappe. Va detto che c’è anche la distanza di mezzo: lei vive a Milano e lui, che per la cronaca non ha ancora dichiarato nulla in merito al suo rapporto con la Rossetti, a Roma.

Ora rieccola su Instagram ma per ben altro tipo di aggiornamento: Greta ha spiegato al suo pubblico che dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento nei prossimi giorni. È proprio questo il motivo per cui molti l’hanno vista particolarmente giù ultimamente: per colpa dell’esito di alcune visite a cui si è sottoposta.

Greta soffre di endometriosi e una cisti le sta provocando molto dolore alla gamba: “Mi dite che ho la faccia triste. Non sono triste, però ho scoperto che devo operarmi a una cisti”. E ancora, sempre a mezzo Instagram: “Soffro di endometriosi, la cisti si è ingrossata e mi fa molto male. Ho fatto il controllo medico e mi hanno detto che devo operarmi subito. Va a comprimere il nervo della gamba, ho un dolore incredibile. Finché non mi opero, non sono tranquillissima”.