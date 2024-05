Bufera social su Greta Rossetti. Lei è stata una delle protagoniste più importanti dell’ultima edizione del Grande Fratello e ancora oggi il suo personaggio rimane al centro dell’attenzione mediatica. Si è parlato molto di Greta nei giorni scorsi per la fine della relazione con il fidanzato Sergio D’Ottavi. Una storia d’amore nata proprio durante la convivenza forzata nella casa più spiata degli italiani. Ma adesso su di lei si è scatenata una vera e propria tempesta per dell’altro.

È polemica sui social per alcuni video postati su Instagram da Greta Rossetti. L’ex gieffina è sempre molto attiva sui social dove svolge la propria attività di influencer. Di solito Greta pubblica post pubblicitari in cui sponsorizza prodotti di bellezza o dimagranti, ma anche abiti. I contenuti che ha diffuso poco fa riguardano invece tematiche diverse e di attualità sociale. Secondo alcuni commentatori questi messaggi presenterebbero alcune contraddizioni.

Bufera social per Greta Rossetti, il messaggio ai fan si trasforma in un boomerang

Seduta in macchina prima di entrare a fare un trattamento estetico, Greta Rossetti ha lanciato un messaggio contro la violenza, fenomeno che oggi giorno vede spesso protagonisti i giovani: “Aprendo varie piattaforme social mi viene lo schifo. Lo dico senza star polemica o fare la santarellina. Bisogna togliere una concezione, non è si fighi perché si va contro la legge o perché prendi a calci un cane o tratti male una donna o qualsiasi ragazzo in mezzo alla strada”. Greta ha spiegato di provare ribrezzo nei confronti di chi compie questi atti. E ha aggiunto: “Sei un figo se rincorri i tuoi sogni, se ci credi. Bisogna credere alle persone che si è, avere rispetto per se stessi e per gli altri“.

Sicuramente un messaggio positivo. Questo però ha scatenato una serie di reazioni sui social. Siti on line e commentatori sul web hanno ricordato che il fratello di Greta, Josh Rossetti, è rimasto coinvolto in fatti che hanno suscitato clamore: la lite con Massimiliano Varrerse dopo la finale del Grande Fratello e le frasi rivolte al giornalista Gabriele Parpiglia che ha detto di aver presentato denuncia per minacce.

“Proprio lei parla? Con quel fratello che ha! Ha un bel coraggio a fare la morale proprio lei! Dovrebbe dirlo a suo fratello di non fare il violento sui social”. E’ uno dei post riportati da Gossip tv. Ma ce ne sono altri come questo: “Bello e giusto il discorso di Greta, le fa onore. Ma dopo i gesti del fratello e famiglia avrei evitato”. Per altri non c’è affatto ipocrisia. “Che c’entra se la famiglia fa qualcosa di sbagliato e conosce determinate situazioni a maggior ragione fa bene a ribadire certe cose“.